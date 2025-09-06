Deportes Concepción y Cobreloa se medirán este domingo 7 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 24 de la Primera B 2025. El encuentro será transmitido en televisión por TNT Sports y vía streaming a través de TNT Sports en Max.

Los locales siguen ilusionados con la chance de lograr otro ascenso y están en la séptima ubicación con 32 puntos, pero no escapado de los que están en la punta o mejor acomodados en la liguilla. Uno de ellos es Cobreloa, que es quinto con 35 unidades y que tendrá un escenario ideal para sacar de carrera a un posible competidor por un lugar en el reducido.

⚽ Concepción vs Cobreloa en vivo por la Primera B, minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Deportes Concepción Sin Comenzar Cobreloa Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos COB 2 – 1 DEP 03/05/2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Cobreloa?

El compromiso entre Concepción vs Cobreloa está previsto para este domingo 7 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

🗓️ Fecha: Domingo 7 de septiembre.

🕑 Hora: 17:30 horas

🏟️ Estadio: Ester Roa Rebolledo (Concepción)

📡¿Dónde ver en vivo Concepción vs Cobreloa?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del Concepción vs Cobreloa

Juez central: Fernando Véjar

1er asistente: Hernán Banda

2do asistente: Carlos Poblete

4to árbitro: Manuel Vergara

📝 El XI de Concepción vs Cobreloa por la Primera B 2025

Probable XI de Concepción: Gastón Gómez; Diego Carrasco, Sebastián Silva, Jonathan Espínola y Carlos Morales, Mario Sandoval, Nelson Sepúlveda, Ulises Ojeda y Josué Ovalle; Ariel Cáceres y Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almedra (I).

📝 El XI de Cobreloa vs Concepción por la Primera B 2025

Probable XI de Cobreloa: Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia y Cristián Muga; Iván Ledezma, Patricio Romero, Sebastián Zúñiga y Aldrix Jara; Alex Valdés y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.