Cobreloa atraviesa otra recta final cargada de ilusión. Tras una temporada irregular en la Primera B 2025, el elenco loíno se mantiene en la pelea con 44 puntos, a cinco del líder Universidad de Concepción (49) y a cuatro de Deportes Copiapó (48).

Aunque el ascenso directo parece cuesta arriba, el cuadro nortino aún tiene opciones matemáticas de campeonar y, en caso contrario, tiene prácticamente asegurada su presencia en la liguilla por el segundo cupo a Primera División 2026.

El conjunto naranja, dirigido por César Bravo, busca revivir sus mejores años y recuperar el lugar que le pertenece por historia. Fundado en 1977, Cobreloa ha disputado 39 temporadas en Primera División y 11 en la Primera B, con un palmarés que lo ubica entre los clubes más laureados del fútbol chileno: 8 títulos de Primera División, una Copa Chile (1986) y dos finales de Copa Libertadores (1981 y 1982).

🧮 ¿Qué necesita Cobreloa para ser campeón de la Primera B 2025?

Las posibilidades son remotas, pero existen. Con 44 puntos, Cobreloa necesita ganar los tres partidos restantes y esperar que ni Universidad de Concepción (49) ni Copiapó (48) sumen más de tres unidades en el cierre.

📊 En concreto:

🟢 Si Cobreloa gana sus tres partidos (53 pts) y la UdeC suma 3 o menos, podría alcanzar el título por diferencia de goles.

🟡 Si la UdeC y Copiapó suman 4 puntos o más, el cuadro loíno quedará sin chances de campeonato directo.

🔴 Si empata o pierde un partido, deberá enfocarse en la liguilla por el segundo ascenso.

Matemáticamente aún hay esperanza, pero el foco realista está puesto en consolidarse entre los ocho mejores para buscar el regreso por la vía del playoff.

📅 ¿Qué partidos le quedan a Cobreloa en la Primera B 2025?

El calendario final de los loínos no es sencillo, pero ofrece margen para soñar:

Fecha 28: vs. Santiago Morning (visitante) – viernes 17 de octubre, 18:00 h

vs. Santiago Morning (visitante) – viernes 17 de octubre, 18:00 h Fecha 29: vs. Santiago Wanderers (local) – domingo 26 de octubre, 15:00 h

vs. Santiago Wanderers (local) – domingo 26 de octubre, 15:00 h Fecha 30: vs. Curicó Unido (visitante) – domingo 2 de noviembre, horario por definir

⚖️ ¿Cómo está la tabla de posiciones de la Primera B 2025?

1️⃣ Universidad de Concepción – 49 pts

2️⃣ Deportes Copiapó – 48 pts

3️⃣ Cobreloa – 44 pts

4️⃣ San Marcos – 42 pts

5️⃣ Santiago Wanderers – 41 pts

6️⃣ Deportes Concepción – 39 pts

7️⃣ Antofagasta – 37 pts

8️⃣ Rangers – 37 pts

Solo el campeón asciende directamente a Primera División 2026, mientras que los equipos del 2° al 8° lugar disputarán los playoffs por el segundo cupo.

🔥 ¿Qué tan cerca está Cobreloa del regreso a Primera?

Si bien el ascenso directo se ve difícil, Cobreloa tiene prácticamente asegurada su presencia en la liguilla. En caso de terminar en el 2° lugar entrará directamente en semifinales, un formato que ya conoce bien y donde ha sido protagonista en campañas recientes.

El equipo de César Bravo confía en su experiencia, en su localía en el Zorros del Desierto y en el apoyo de su hinchada, una de las más fieles del país.

🏅 El palmarés histórico de Cobreloa

🏆 Títulos nacionales:

Primera División (8): 1980, 1982, 1985, 1988, 1992, Apertura 2003, Clausura 2003, Clausura 2004

Primera B (1): 2023

Copa Chile (1): 1986

🥈 Subcampeonatos nacionales:

Primera División (8): 1978, 1979, 1981, 1983, 1993, 2000, Apertura 2004, Clausura 2011

Primera B (2): 2018, 2022

🌎 Internacional:

Subcampeón de la Copa Libertadores (2): 1981, 1982

Con este legado, Cobreloa quiere escribir una nueva página dorada en su historia: volver a Primera y recuperar el protagonismo perdido en el fútbol chileno.