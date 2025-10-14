La Primera B 2025 entra en su recta final con una definición apasionante. Deportes Copiapó es segundo con 48 puntos, a solo uno del líder Universidad de Concepción, y mantiene intactas sus opciones de lograr el ascenso directo a la Primera División 2026.

El cuadro atacameño ha sido uno de los más sólidos del campeonato: con solo cinco derrotas en 27 fechas y la mejor defensa del torneo (+19 de diferencia de goles), el equipo de Hernán Caputto llega con hambre de revancha tras descender en 2024.

Hoy, el “León de Atacama” tiene la posibilidad de volver al sitial de honor y escribir un nuevo capítulo en su historia reciente, después de dos temporadas consecutivas en la élite del fútbol chileno.

Desde su debut profesional, Copiapó ha disputado 20 temporadas en la Primera B (2003–2011, 2013–2022 y 2025–), además de dos campañas en la Primera División (2023 y 2024). Aunque aún no suma títulos en la categoría, fue subcampeón de la Primera B en 2017 y 2021, y levantó el trofeo de la Tercera División en 2002, el título que marcó su ascenso al profesionalismo.

🏆 ¿Qué resultados necesita Deportes Copiapó para ser campeón de la Primera B 2025?

El equipo nortino depende parcialmente de sí mismo. Con 48 puntos, está a solo una unidad de la UdeC, por lo que necesita ganar los tres partidos que le restan y esperar que el líder tropiece al menos una vez.

Si ambos equipos ganan sus dos primeros duelos, la definición será a todo o nada en la última fecha, cuando se enfrenten en Copiapó, en lo que podría transformarse en una final anticipada por el ascenso.

Escenarios posibles:

🟢 Si Copiapó gana sus tres partidos y la UdeC pierde o empata uno, será campeón.

🟡 Si ambos ganan los dos primeros partidos, todo se definirá en la última fecha entre ellos.

🔴 Si deja puntos antes del duelo final, dependerá de que la UdeC no sume más de tres unidades.

El equipo atacameño ha demostrado regularidad: actualmente se mantiene con la mejor diferencia de gol del torneo, lo que podría ser clave si terminan igualados en puntos.

📅 ¿Qué partidos le quedan a Deportes Copiapó en el torneo?

El calendario del “León de Atacama” promete máxima emoción:

Fecha 28: vs. Magallanes (local) – domingo 19 de octubre, 15:00 h

vs. Magallanes (local) – domingo 19 de octubre, 15:00 h Fecha 29: vs. San Luis (visitante) – viernes 24 de octubre, 19:30 h

vs. San Luis (visitante) – viernes 24 de octubre, 19:30 h Fecha 30: vs. Universidad de Concepción (local) – domingo 2 de noviembre, horario por definir

El cierre ante la UdeC en el Luis Valenzuela Hermosilla podría ser una jornada histórica para todo Atacama, especialmente si ambos llegan separados por un solo punto.

⚖️ ¿Cómo está la tabla de posiciones de la Primera B 2025?

1️⃣ Universidad de Concepción – 49 pts

2️⃣ Deportes Copiapó – 48 pts

3️⃣ Cobreloa – 44 pts

4️⃣ San Marcos – 42 pts

5️⃣ Santiago Wanderers – 41 pts

6️⃣ Deportes Concepción – 39 pts

7️⃣ Antofagasta – 37 pts

8️⃣ Rangers – 37 pts

Solo el campeón asciende de forma directa a Primera División 2026, mientras que los equipos ubicados entre el 2° y 8° lugar disputarán los playoffs por el segundo cupo al ascenso.

🥇 ¿Qué pasa si Deportes Copiapó no logra el título?

En caso de no coronarse campeón, Copiapó ingresará directamente a la semifinal de la liguilla de ascenso, reservada para el subcampeón del torneo regular. Desde ahí, deberá ganar dos llaves más para conseguir el segundo cupo a Primera División.

El objetivo sigue siendo el mismo: volver a la élite del fútbol chileno en 2026, ya sea como campeón o a través del playoff.

🏅 El palmarés histórico de Deportes Copiapó

Deportes Copiapó ha sido protagonista del fútbol chileno en diversas categorías, destacando por su crecimiento constante y su arraigo regional.

🏆 Títulos nacionales:

Tercera División de Chile (1): 2002

2002 Subcampeón Primera B de Chile (2): Transición 2017, 2021

Transición 2017, 2021 Subcampeón Segunda División Profesional (1): 2012

2012 Subcampeón Tercera División (2): 2000, 2001

Con más de 20 temporadas en la Primera B, el “León de Atacama” quiere rugir fuerte nuevamente y sellar su retorno a Primera con una campaña histórica.