La Universidad de Concepción está a las puertas de una hazaña. Luego de una temporada marcada por la regularidad, el conjunto penquista lidera la Primera B 2025 con 49 puntos, uno por encima de Deportes Copiapó y con tres fechas por jugar.

El equipo del “Campanil” tiene la gran oportunidad de volver a Primera División, una categoría que no pisa desde 2021, y lo puede hacer sin depender de terceros si mantiene el paso firme en las jornadas finales.

Los del Foro han disputado 18 temporadas en la Primera División de Chile (2003-2012 y 2013/14-2020) y 10 campañas en la Primera B (1998-2002, 2013 y desde 2021). Su historia está marcada por grandes logros: fue campeón del Torneo de Transición 2013, conquistó dos Copa Chile (2008-09 y 2014-15) y también levantó la Tercera División en 1997, año que selló su ascenso al fútbol profesional.

Hoy, el equipo sureño quiere escribir un nuevo capítulo en su historia, esta vez buscando su segundo título de Primera B y el ansiado retorno a la máxima categoría.

🏆 ¿Qué necesita la U de Concepción para ser campeón de la Primera B y lograr el ascenso?

El equipo dirigido por Cristián Muñoz depende completamente de sí mismo. Con 49 puntos, la UdeC es líder y necesita ganar los dos próximos partidos para asegurar matemáticamente el título, sin importar lo que haga Copiapó.

Un triunfo ante Antofagasta este domingo 19 de octubre en el norte y otro en casa frente a Temuco el viernes 24 dejarían al “Campanil” con 55 unidades, inalcanzable para sus perseguidores.

Si empata uno de los encuentros, deberá esperar que Copiapó, que suma 48, no gane los tres compromisos que le restan (ante Magallanes, San Luis y UdeC en la última fecha).

En resumen:

🟢 Si la UdeC gana los próximos dos partidos, será campeón.

🟡 Si empata alguno, dependerá de que Copiapó deje puntos.

🔴 Si pierde ante Antofagasta, el título podría definirse en la última fecha frente a Copiapó.

📅 ¿Qué partidos le quedan a Universidad de Concepción en el torneo?

El calendario final no da respiro:

Fecha 28: vs. Deportes Antofagasta (visitante) – domingo 19 de octubre, 12:30 h

vs. Deportes Antofagasta (visitante) – domingo 19 de octubre, 12:30 h Fecha 29: vs. Deportes Temuco (local) – viernes 24 de octubre, 19:30 h

vs. Deportes Temuco (local) – viernes 24 de octubre, 19:30 h Fecha 30: vs. Deportes Copiapó (visitante) – domingo 2 de noviembre, horario por definir

El último duelo ante Copiapó podría transformarse en una verdadera final anticipada, especialmente si ambos llegan con chances al título.

⚖️ ¿Cómo está la tabla de posiciones de la Primera B 2025?

1️⃣ Universidad de Concepción – 49 pts

2️⃣ Deportes Copiapó – 48 pts

3️⃣ Cobreloa – 44 pts

4️⃣ San Marcos – 42 pts

5️⃣ Santiago Wanderers – 41 pts

6️⃣ Deportes Concepción – 39 pts

7️⃣ Antofagasta – 37 pts

8️⃣ Rangers – 37 pts

El campeón asciende de manera directa a la Primera División 2026, mientras que los equipos entre el 2° y el 8° lugar disputarán los playoffs por el segundo ascenso.

🔥 ¿Qué rivales pueden complicar el camino del “Campanil”?

A diferencia de Copiapó, que cierra el torneo ante rivales de mitad de tabla, la UdeC debe medirse con Antofagasta y Temuco, dos clubes que aún pelean por entrar al octogonal. Ambos equipos suelen hacerse fuertes de local, lo que convierte los próximos dos compromisos en verdaderas pruebas de carácter.

Además, el último partido ante Copiapó podría definir el título si la diferencia entre ambos sigue siendo mínima. En ese caso, el “Campanil” tendría que sumar en el norte para no depender de la diferencia de goles, donde los atacameños llevan ventaja (+19 contra +14).

🥇 ¿Qué pasa si la U de Concepción no gana el título?

Si el conjunto penquista pierde el liderato en las últimas fechas, aún tendría opciones de ascender vía liguilla. En ese escenario, la UdeC clasificaría directamente a la semifinal del playoff, instancia reservada para el subcampeón de la fase regular.

Sin embargo, el cuerpo técnico y los hinchas saben que el gran objetivo es ser campeón y evitar el desgaste de los cruces de eliminación directa.

🏅 ¿Cuántos títulos tiene la U de Concepción?

El “Campanil” ha sido protagonista en todas las categorías del fútbol chileno, destacando por su crecimiento sostenido y su identidad regional.

🏆 Títulos nacionales:

Primera B de Chile (1): Transición 2013

Transición 2013 Copa Chile (2): 2008-09, 2014-15

2008-09, 2014-15 Tercera División de Chile (1): 1997

Con estos logros, la UdeC busca ahora coronar una nueva era dorada bajo el mando de Cristián Muñoz, en un proyecto que combina cantera, orden táctico y un fútbol ofensivo que ilusiona al sur del país.