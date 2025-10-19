La Primera B 2025 entra en su recta final con máxima tensión, y este domingo Universidad de Concepción sufrió un duro golpe en su visita a Deportes Antofagasta, cayendo por 3-0 en el Estadio Calvo y Bascuñán. El resultado no solo frenó su buen momento, sino que además le abrió las puertas del ascenso directo a Copiapó, que jugará más tarde frente a Magallanes.

Los dirigidos por La Nona Muñoz fueron sorprendidos por un cuadro puma que mostró eficacia y solidez en todas sus líneas, especialmente en ataque, donde aprovecharon cada error del rival para golpear en los momentos justos.

⚽ Los goles de Antofagasta vs Universidad de Concepción por la Primera B 2025

El marcador se abrió a los 35 minutos gracias a Cristofer Salas, quien definió tras una gran jugada por la derecha de Byron Nieto. La UdeC tuvo la opción de igualar antes del descanso con un polémico penal, pero Iam González falló su remate.

En la segunda mitad, Adrián Cuadra aumentó el marcador a los 77′ desde los doce pasos, y en los descuentos, Felipe Álvarez (90+3′) sentenció la goleada para los antofagastinos.

📊 Estadísticas de Antofagasta vs Universidad de Concepción

Primera B – 2025 MATCHDAY 28 Antofagasta 3 0 Half Time : 1 0 Finished Universidad de Concepcion Cristofer Salas 37′

Felipe Alvarez 90′ Adrian Cuadra 78′ Summary

Team Stats 90 + 4 ‘ Antofagasta Regular goal : Felipe Alvarez 78 ‘ Antofagasta Penalty : Adrian Cuadra 37 ‘ Antofagasta Regular goal : Cristofer Salas Last Confrontations ANT 3 – 0 UNI 19/10/2025 UNI 0 – 1 ANT 05/07/2025 UNI 2 – 2 ANT 28/07/2024 UNI 0 – 3 ANT 10/03/2024 UNI 1 – 3 ANT 10/09/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Antofagasta y Universidad de Concepción?

En la próxima fecha, Deportes Antofagasta visitará a Magallanes el domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas. Por su parte, Universidad de Concepción intentará recuperar terreno como local frente a Deportes Temuco, el viernes 24 de octubre a las 19:30 horas.