Deportes Copiapó aprovechó el tropiezo de Universidad de Concepción y no falló ante su gente. En el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, el conjunto dirigido por Hernán Caputto superó por 2-0 a Magallanes y se transformó en el nuevo líder del torneo Primera B, a solo dos fechas del cierre del campeonato.

El cuadro copiapino mostró carácter y eficacia, dominando gran parte del encuentro frente a un elenco carabelero que no logró sostener el ritmo y se marchó con las manos vacías, complicando aún más su situación en la tabla.

⚽ Los goles de Deportes Copiapó vs Magallanes por la Primera B 2025

El marcador se abrió temprano en el partido: a los 8 minutos, Sebastián Espinoza puso el 1-0 para los locales. Ya en el inicio del complemento, Thomas Jones (46′) aumentó la cuenta para el León de Atacama.

Magallanes tuvo la opción de descontar con un penal, pero el portero Julio Fierro se vistió de héroe y contuvo el remate, manteniendo su arco en cero.

📊 Estadísticas de Deportes Copiapó vs Magallanes

Primera B – 2025 MATCHDAY 28 Deportes Copiapo 2 0 Half Time : 1 0 Finished Magallanes Sebastian Espinoza 8′

Thomas Jones 46′ Summary

Team Stats 46 ‘ Deportes Copiapo Regular goal : Thomas Jones 8 ‘ Deportes Copiapo Regular goal : Sebastian Espinoza Last Confrontations DEP 2 – 0 MAG 19/10/2025 MAG 0 – 1 DEP 06/07/2025 MAG 1 – 2 DEP 08/10/2023 DEP 2 – 0 MAG 23/04/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Deportes Copiapó y Magallanes?

En la próxima jornada, Deportes Copiapó visitará a San Luis de Quillota el viernes 24 de octubre a las 19:30 horas, mientras que Magallanes intentará recuperarse en casa ante Deportes Antofagasta el domingo 26 a las 12:30 horas.