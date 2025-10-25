Cobreloa tendrá que tomar ritmo de cara a la liguilla con un posible rival, recibirián a Santiago Wanderers por la fecha 29 de la Primera B, en un duelo que promete mostrar varias cartas de cara al reducido por el segundo cupo de ascenso. En el Zorros del Desierto, César Bravo deberá entregar su mejor imagen ante su gente de cara a la liguilla.

⏰ Cobreloa vs Santiago Wanderers en vivo por la Primera B 2025: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Cobreloa Sin Comenzar Santiago Wanderers

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Santiago Wanderers?

El duelo de Cobreloa vs Santiago Wanderers se juega este domingo 26 de octubre a las 15:00 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama

🗓 Fecha: Domingo 26 de octubre

🕣 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Zorros del Desierto, Calama

📺 ¿Dónde ver en vivo Cobreloa vs Santiago Wanderers?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Cobreloa vs Santiago Wanderers

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Nicolás Medina

2do asistente: Joaquín Arrué

4to árbitro:Diego Yáñez

🔵 El XI de Cobreloa vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025

Probable Oncena : Araya; Tapia, Heredia, García y Palma; Zúñiga, Muga y Ledezma; Valdés, Gotti y Jara.

: Araya; Tapia, Heredia, García y Palma; Zúñiga, Muga y Ledezma; Valdés, Gotti y Jara. DT: César Bravo.

🔵 El XI de Santiago Wanderers vs Cobreloa por la Primera B 2025

Probable Oncena: Miranda; González, Margas y Torres; Herrera, Pereyra, Gatica, Silva, Espniza y Luna; Cuadra

Miranda; González, Margas y Torres; Herrera, Pereyra, Gatica, Silva, Espniza y Luna; Cuadra DT: Domingo Sorace.

