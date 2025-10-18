Santiago Wanderers se quedó sin aire en la recta final del torneo de la Primera B. El equipo porteño no pudo ante Curicó Unido en su visita al Estadio Municipal de Molina y terminó despidiéndose definitivamente de la pelea por el título, un golpe duro para un plantel que soñaba con volver a Primera.

Mientras los caturros dejaron pasar su última oportunidad, San Marcos de Arica aprovechó su localía y aún mantiene viva la esperanza de alcanzar el ascenso directo.

⚽ Wanderers se despide del título en Primera B

El elenco de Valparaíso buscó con ímpetu el triunfo que lo mantuviera con vida, pero se topó con un Curicó ordenado y certero. La desesperación se apoderó del Decano en los minutos finales y, tras una falta en el área, Cristián Bustamante convirtió el penal que sentenció el 1-0 a favor de los albirrojos.

La derrota no solo frustró la ilusión del hincha porteño, sino que también los dejó en el quinto puesto con 41 unidades, sin opciones matemáticas de ser campeón. Ahora el objetivo pasa por asegurar su presencia en la liguilla de ascenso y cerrar el año con algo de dignidad.

🔥 San Marcos aún sueña con el ascenso

Muy distinto fue el panorama en el norte. San Marcos de Arica venció por la mínima a Unión San Felipe gracias a un gol tempranero de Reiner Campos y sigue tercero con 45 puntos. Los bravos del Morro se ilusionan con un cierre de torneo histórico y una chance de volver al fútbol grande de Chile.