La antesala de la Liguilla de Ascenso 2025 venía cargada de expectativa, con Santiago Wanderers y Cobreloa preparándose para animar una llave que huele a clásico del fútbol chileno. Sin embargo, antes de que la pelota ruede en el Elías Figueroa, una noticia inesperada remeció a los hinchas de ambos clubes y generó una ola de comentarios en redes.

La autoridad estableció que el partido de ida solo podrá contar con un aforo de 6.500 espectadores, una decisión que cayó como balde de agua fría en Valparaíso y que alteró por completo la planificación para un duelo que, en condiciones normales, habría llevado a miles de fanáticos al estadio de Playa Ancha.

⚽ Insólito aforo molesta a hinchas en Valparaíso

El recinto cuenta con capacidad para poco más de 20 mil personas, por lo que la restricción permitirá utilizar apenas un tercio del aforo. La medida generó molestia entre los seguidores “caturros”, que esperaban acompañar masivamente a su equipo en una jornada clave para volver a soñar con la Primera División.

Aun así, se autorizó un pequeño cupo para la visita: 500 entradas destinadas a Cobreloa, cifra que también fue considerada baja por los hinchas naranjas, acostumbrados a viajar en masa para este tipo de encuentros.

Según información de En Cancha, la decisión obedece a criterios de seguridad, pero la explicación no terminó de convencer a una ciudad que esperaba un ambiente propio de Liguilla, con presión en las galerías y un estadio lleno.

🔥 Una llave caliente que arranca con polémica

El duelo de ida está programado para este miércoles 19 de noviembre, a las 20:30 horas, en Valparaíso. La vuelta se jugará el domingo 23 en el Zorros del Desierto, donde se espera un marco de público radicalmente distinto y una atmósfera más favorable para el cuadro de Calama.

Aunque el aforo acotado marcó la semana, dentro de la cancha se anticipa un choque intenso: Wanderers busca hacerse fuerte en casa pese a las tribunas vacías, mientras Cobreloa aspira a golpear primero y definir con su gente en el norte.