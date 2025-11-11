Santiago Wanderers vuelve a jugar una Liguilla que puede marcar su futuro inmediato en la Primera B. El cuadro porteño recibe a Cobreloa en el inicio de los cuartos de final, en un duelo cargado de historia y tensión, con el sueño de regresar a Primera División en 2026. La hinchada ya se organiza para llenar el Elías Figueroa y acompañar a un equipo que busca levantarse en el momento más decisivo de la temporada.
La definición se dará en formato ida y vuelta, con la vuelta programada en Calama. Si la serie termina igualada en el marcador global, el paso a semifinales se decidirá desde el punto penal. Aquí te contamos cuándo juegan y cómo está organizada la venta de entradas para el duelo de Valparaíso.
📅 ¿Cuándo se juega Santiago Wanderers vs Cobreloa?
|Partido
|Fecha
|Hora
|Estadio
|Ida
|Miércoles 19 de noviembre
|20:00
|Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
|Vuelta
|Domingo 23 de noviembre
|18:00
|Estadio Zorros del Desierto (Calama)
🎟️ ¿Cómo y dónde comprar entradas para Santiago Wanderers vs Cobreloa?
Las entradas están disponibles solo para socios a través de la plataforma tiendawanderers.cl.
El club aún no ha informado:
- La venta general
- El valor de los tickets para público no socio
- El protocolo para hinchas visitantes
Por lo tanto, la recomendación es seguir los canales oficiales durante las próximas horas:
Sitio web: https://www.tiendawanderers.cl
💵 Precios confirmados para socios (Wanderers vs Cobreloa)
|Sector
|General
|Adulto Mayor
|Niño
|Marquesina (N1, N2, S1, S2)
|$43.300
|$21.670
|$3.000
|Andes (A1 a A7)
|$15.000
|$7.500
|$1.500
|Pacífico Norte
|$30.000
|$15.000
|$1.500
|Galería Norte
|$10.000
|$5.000
|$1.500
Venta exclusiva para socios activos mediante tiendawanderers.cl
🤝 Historial reciente entre Santiago Wanderers vs Cobreloa
- Santiago Wanderers 5–1 Cobreloa (14 de junio, Primera B 2025, Valparaíso)
- Cobreloa 2–0 Santiago Wanderers (26 de octubre, Primera B 2025, Calama)
Un año con duelos de extremos: goleada caturra en la primera rueda y triunfo loíno sólido en el norte.
🏆 ¿Cómo se define la llave Santiago Wanderers vs Cobreloa en caso de empate?
La Liguilla de Ascenso no considera gol de visitante.
Es decir:
- Si la serie queda igualada en el marcador global
- No hay alargue
- Se pasa directo a tanda de penales
El equipo que gane desde los doce pasos avanzará a semifinales.
📣 Sigue la cobertura completa de la Liguilla de Ascenso 2025, minuto a minuto, tabla y camino al ascenso en AlAireLibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.