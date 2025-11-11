Santiago Wanderers vuelve a jugar una Liguilla que puede marcar su futuro inmediato en la Primera B. El cuadro porteño recibe a Cobreloa en el inicio de los cuartos de final, en un duelo cargado de historia y tensión, con el sueño de regresar a Primera División en 2026. La hinchada ya se organiza para llenar el Elías Figueroa y acompañar a un equipo que busca levantarse en el momento más decisivo de la temporada.

La definición se dará en formato ida y vuelta, con la vuelta programada en Calama. Si la serie termina igualada en el marcador global, el paso a semifinales se decidirá desde el punto penal. Aquí te contamos cuándo juegan y cómo está organizada la venta de entradas para el duelo de Valparaíso.

📅 ¿Cuándo se juega Santiago Wanderers vs Cobreloa?

Partido Fecha Hora Estadio Ida Miércoles 19 de noviembre 20:00 Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso) Vuelta Domingo 23 de noviembre 18:00 Estadio Zorros del Desierto (Calama)

🎟️ ¿Cómo y dónde comprar entradas para Santiago Wanderers vs Cobreloa?

Las entradas están disponibles solo para socios a través de la plataforma tiendawanderers.cl.

El club aún no ha informado:

La venta general

El valor de los tickets para público no socio

El protocolo para hinchas visitantes

Por lo tanto, la recomendación es seguir los canales oficiales durante las próximas horas:

Sitio web: https://www.tiendawanderers.cl

💵 Precios confirmados para socios (Wanderers vs Cobreloa)

Sector General Adulto Mayor Niño Marquesina (N1, N2, S1, S2) $43.300 $21.670 $3.000 Andes (A1 a A7) $15.000 $7.500 $1.500 Pacífico Norte $30.000 $15.000 $1.500 Galería Norte $10.000 $5.000 $1.500

Venta exclusiva para socios activos mediante tiendawanderers.cl

🤝 Historial reciente entre Santiago Wanderers vs Cobreloa

Santiago Wanderers 5–1 Cobreloa (14 de junio, Primera B 2025, Valparaíso)

(14 de junio, Primera B 2025, Valparaíso) Cobreloa 2–0 Santiago Wanderers (26 de octubre, Primera B 2025, Calama)

Un año con duelos de extremos: goleada caturra en la primera rueda y triunfo loíno sólido en el norte.

🏆 ¿Cómo se define la llave Santiago Wanderers vs Cobreloa en caso de empate?

La Liguilla de Ascenso no considera gol de visitante.

Es decir:

Si la serie queda igualada en el marcador global

No hay alargue

Se pasa directo a tanda de penales

El equipo que gane desde los doce pasos avanzará a semifinales.

📣 Sigue la cobertura completa de la Liguilla de Ascenso 2025, minuto a minuto, tabla y camino al ascenso en AlAireLibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.