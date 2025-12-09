La última fecha del Campeonato Nacional dejó marcadores inesperados, definiciones dramáticas y un ruido que no se apagó después del pitazo final. Mientras Colo Colo dejó escapar su opción de Copa Sudamericana al caer con Audax Italiano, la goleada 5-0 de Ñublense sobre Cobresal abrió un flanco que ahora se discute dentro y fuera de la cancha. Ese partido, que debía resolverse por mérito deportivo, terminó envuelto en sospechas tras un penal insólito cometido con el marcador 0-0.

Y quien encendió la polémica fue Juan Cristóbal Guarello. El periodista utilizó su programa La Hora de King Kong para cuestionar abiertamente la acción de un jugador de Cobresal y levantar dudas sobre la transparencia del encuentro. Sus palabras golpearon fuerte en el ambiente, no solo por el tenor, sino porque apuntaron a un episodio que comprometió directamente la lucha por los cupos internacionales.

⚽ ¿Qué dijo Guarello sobre el penal de Cobresal en Chillán?

La crítica del comunicador fue directa y sin matices. Sobre la jugada del penal y posterior expulsión, Guarello afirmó: “Lo que ocurrió, para mí, amerita hasta investigación del Ministerio Público. No veo por dónde un jugador pueda cometer el penal que cometió Henríquez (Jorge) estando el marcador 0-0 en un lateral. No veo cómo justificarlo”.

Y no se quedó ahí. En su análisis, profundizó en la gravedad del error: “¿Qué motivó a Henríquez a cometer esa tontería, esa locura de perjudicar a su equipo? Regalar un penal y hacerse echar, o sea, decretar la derrota de Cobresal y servirle en bandeja a Colo Colo la clasificación. La situación es del todo anómala”.

🔥 ¿Por qué Guarello habló de “descaro”? Su teoría sobre la jugada polémica

El periodista incluso comparó esta situación con otras jugadas sospechosas vistas en el pasado, remarcando el nivel de extrañeza: “He visto penales ridículos, arqueros que se tiran con las manos para atrás. Pero ese nivel de descaro… por algo Huerta había sacado a Henríquez de la titularidad en algunos partidos”.

Según su visión, la acción rompió cualquier lógica competitiva en un momento decisivo del torneo, justo cuando Cobresal se jugaba la clasificación a Copa Sudamericana.

📉 ¿Cómo afectó el error a Cobresal y a la tabla final?

El error de Jorge Henríquez derivó en una expulsión temprana y en el inicio de una goleada que dejó a Cobresal contra las cuerdas. Ñublense ganó 5-0 y la derrota pudo haber dejado fuera a los mineros del plano internacional… pero Colo Colo, que dependía de ese resultado, cayó en casa ante Audax Italiano y no logró aprovechar el escenario.

🧩 En resumen

Audax Italiano venció 2-1 a Colo Colo y Ñublense goleó 5-0 a Cobresal.

Guarello señaló que la jugada de Jorge Henríquez “amerita investigación”.

El jugador cometió un penal y fue expulsado con el partido 0-0, lo que condicionó el duelo.

El comunicador habló de un episodio “anómalo” y comparó la acción con jugadas sospechosas del pasado.

