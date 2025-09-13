Un atractivo duelo será el que enfrente a Cobreloa y Recoleta este domingo 14 de septiembre desde las 12:00 horas de nuestro país en la Fecha 25 de la Primera B 2025. El duelo se jugará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.
Los loínos y el elenco del Reco se miden en un partido de rivales directos por aferrarse a la zona de liguilla, ya que marchan en el séptimo y octavo lugar de la tabla de posiciones con 35 y 33 puntos, respectivamente.
⚽ Cobreloa vs Recoleta en vivo, por la Primera B: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Recoleta?
El partido Cobreloa vs Recoleta se jugará este domingo 14 de septiembre, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.
🏟 Estadio: Zorros del Desierto, Calama
🗓 Fecha: Domingo 14 de septiembre
🕗 Hora: 12:00 horas
📡 ¿Dónde ver en vivo Cobreloa vs Recoleta?
📺 TV: TNT Sports Premium.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🟠 El XI de Cobreloa vs Recoleta por la Primera B 2025
Oncena probable: A confirmar.
🔵 El XI de Recoleta vs Cobreloa por la Primera B 2025
Oncena probable: A confirmar.