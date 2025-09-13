Un atractivo duelo será el que enfrente a Cobreloa y Recoleta este domingo 14 de septiembre desde las 12:00 horas de nuestro país en la Fecha 25 de la Primera B 2025. El duelo se jugará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Los loínos y el elenco del Reco se miden en un partido de rivales directos por aferrarse a la zona de liguilla, ya que marchan en el séptimo y octavo lugar de la tabla de posiciones con 35 y 33 puntos, respectivamente.

⚽ Cobreloa vs Recoleta en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Cobreloa Sin Comenzar Deportes Recoleta Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos DEP 0 – 1 COB 17/05/2025 COB 2 – 1 DEP 08/09/2023 COB 3 – 0 DEP 11/05/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Recoleta?

El partido Cobreloa vs Recoleta se jugará este domingo 14 de septiembre, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

🏟 Estadio: Zorros del Desierto, Calama

🗓 Fecha: Domingo 14 de septiembre

🕗 Hora: 12:00 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo Cobreloa vs Recoleta?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🟠 El XI de Cobreloa vs Recoleta por la Primera B 2025

Oncena probable: A confirmar.

🔵 El XI de Recoleta vs Cobreloa por la Primera B 2025

Oncena probable: A confirmar.