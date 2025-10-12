Cobreloa y Deportes Temuco se medirán este domingo 12 de octubre a las 12:30 horas por la fecha 27 de la Primera B 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y contará con transmisión de TNT Sports y HBO Max.

El cuadro loíno llega en un buen momento tras vencer por 2-1 a Deportes Santa Cruz, mientras que el elenco de la Araucanía viene de igualar 1-1 ante Rangers en la jornada pasada.

En la tabla de posiciones, Cobreloa marcha en el cuarto lugar con 41 puntos, mientras que Temuco se ubica en la duodécima posición con 29 unidades, en busca de alejarse del fondo y cerrar de buena forma la temporada.

🕘 Cobreloa vs Temuco en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 27 Cobreloa 0 1 Segunda parte Deportes Temuco Roberto Riveros 37′ Resumen

Estadísticas de equipos 37 ‘ Deportes Temuco Gol regular : Roberto Riveros Últimos enfrentamientos DEP 2 – 0 COB 31/05/2025 COB 1 – 2 DEP 30/09/2023 DEP 0 – 1 COB 21/05/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Temuco?

El partido entre Cobreloa y Deportes Temuco se jugará este domingo 12 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

🗓 Fecha: Domingo 12 de octubre.

🕒 Hora: 12:30 horas.

🏟 Estadio: Zorros del Desierto, Calama.

📺 ¿Dónde ver en vivo Cobreloa vs Temuco?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Cobreloa vs Temuco

Árbitros por confirmar.

📝 El XI de Cobreloa vs Temuco por la Primera B 2025

Formación:

Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Nicolás Palma, Rodolfo González; Cristian Muga, Sebastián Zúñiga, Iván Ledezma; Aldrix Jara, Alex Valdés y Gustavo Gotti.

DT: César Bravo.

📝 El XI de Temuco vs Cobreloa por la Primera B 2025

Formación :

Yerko Urra; Brayan Troncoso, Enzo Lettieri, Federico Pereyra, Paulo Contreras; Vicente Lavín, Camilo Núñez, Fabián Espinoza; Damián González, Luis Acevedo y Roberto Riveros.

DT: Arturo Sanhueza.