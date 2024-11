¡Alerta en Colo Colo! Maximiliano Falcón puso en duda su continuidad

Colo Colo sigue trabajando en la conformación del plantel de cara a la próxima temporada. A las renovaciones de Arturo Vidal, Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Alan Saldivia, se espera renovar a un par de jugadores más, pero uno de ellos puso en duda su continuidad.

Se trata de Maximiliano Falcón quien pese a que tiene contrato vigente hasta fines del 2025, quiere ser renovado por la dirigencia para asegurar su continuidad en el plantel al menos dos temporadas más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Maximiliano Falcón puso en duda su continuidad

Sin embargo, el Peluca conversó con la Radio 890 de Uruguay y al momento de abordar su futuro, no aseguró que la renovación con el Cacique era un hecho: "Tengo contrato hasta fines de 2025 con Colo Colo. No hay ofertas formales, pero han preguntado por mí".

"Pero lo real es que tengo contrato y lo dirigentes me ofrecieron renovar por tres o cuatro años más. La oferta que me están haciendo es muy buena, pero hay que ver, el fútbol es muy dinámico y uno se ilusiona con otras cosas como la selección uruguaya", continuó Falcón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Las opciones que tuvo para partir

En la misma conversación, el zaguero albo también reconoció las opciones que tuvo en algún minuto para dejar el estadio Monumental: "Habló Peñarol y la gente de Nacional me decía que no fuera, pero lo real es que Peñarol hizo una oferta formal".

"Estuvieron más cerca de llevarme que Nacional, pero el tema es que ofrecieron un préstamo y Colo Colo dijo que la única manera de que me fuera, era si me compraban. Así que no creo que vayan a invertir 3 o 4 millones en un zaguero", finalizó el Peluca.