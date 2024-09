Alertan sobre el peligro de la titularidad de Alan Saldivia ante River Plate

Colo Colo recibe este martes a River Plate en el primero de los duelos de cuartos de final de la Copa Libertadores de América, partido que se jugará desde las 21:30 horas (01:30 GMT) en un repleto Estadio Monumental de Santiago.

De no existir cambios de último minuto, el Cacique ya tiene prácticamente confirmada su alineación y sería con Brayan Cortés en el arco; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Arturo Vidal y Leonardo Gil en mediocampo; Carlos Palacios, Javier Correa y Lucas Cepeda en la ofensiva.

La gran novedad de la oncena del equipo que dirige Jorge Almirón es la presencia de Alan Saldivia, quien vuelve tras sufrir una rotura de menisco interno en su rodilla derecha el pasado 3 de agosto, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas desde esa fecha.

Rafael Olarra califica como peligrosa la titularidad de Alan Saldivia ante River Plate

La confirmación de la titularidad de Alan Saldivia, en desmedro de Emiliano Amor, causó preocupación en el exjugador Rafael Olarra, quien en ESPN mostró su preocupación por la condición física con la que llega el joven zaguero uruguayo a este importante partido ante River Plate.

“No deja de ser peligroso tener a un jugador que no tiene competencia desde hace dos meses, viene de una operación y sabemos que entrenar no es lo mismo que jugar un partido oficial, quizá Almirón ve algo en los entrenamientos que avalan esta decisión”, comentó.

“Almirón se la juega, pero lo veo peligroso desde el punto de vista de la fuerza, de cómo me siento, de la confianza. Yo hubiese tomado algunos resguardos, teniendo en cuenta que tiene a Amor que viene con rodaje y viene jugando por su selección. Además, un central tiene que estar muy bien ya que tiene que tomar decisiones, me genera cierto ruido”, agregó.

Para Olarra lo ideal es que tanto Saldivia como Vidal hubiesen sumado minutos previos al choque ante River en el suspendido partido frente a Universidad Católica, pero al no jugarse este partido los deja en desventaja a sus compañeros de cara al choque por Copa Libertadores.

“Tampoco sabemos cómo está Vidal. La idea era que sumaran minutos ante Universidad Católica, ese era el momento de ponerlos, verlos y darles esos minutos necesarios previo a una competencia tan difícil como es Copa Libertadores. Es muy compleja la Libertadores, por el escenario, por el rival”, cerró.