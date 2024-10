Almirón vibró con triunfazo de Colo Colo y mandó potente mensaje a José Cabero tras su reciente polémica

El triunfazo de Colo Colo ante Audax Italiano en la Fecha 27 del Campeonato Nacional fue logrado con mucho trabajo por parte del Cacique en el segundo tiempo del encuentro jugado en el Estadio Monumental.

Es por esto que el entrenador de los albos Jorge Almirón realizó un balance sobre los tres puntos obtenidos, que le permiten seguir en la lucha por el título con Universidad de Chile tras mantener la diferencia de cuatro puntos en la parte alta de la tabla de posiciones.

De paso aprovechó la instancia para cerrar el polémico capítulo de su expulsión, después de la victoria ante la Universidad Católica en el duelo pendiente, el pasado jueves.

Jorge Almirón analizó el triunfo de Colo Colo sobre Audax

"Fue un partido durísimo. El primer tiempo cometimos errores y el segundo los metimos en el arco. Dimos vuelta el partido de muy forma merecida, tuvimos muchas situaciones en el segundo tiempo, pero termino contento por la entrega de la gente, también porque es domingo ya esta hora, la hinchada es un jugador más para nosotros", comenzó diciendo en TNT Sports.

Hilando más fino, Almirón ahondó el detalle táctico que fue clave para revertir el marcador.

"Estábamos mano a mano porque ellos jugaron 4-3-3 y estuvimos muy imprecisos, por lo que cuando la perdimos era jugada de gol. Controlaban de frente y las situaciones eran así, pero revertimos con los cambios, el equipo se acomodó en la linea de cuatro y acertamos. Con un doble 9 fue todo mejor, pero creo que el complemento que hicimos fue muy bueno", añadió.

El DT de Colo Colo aprovechó de disculparse con Cabero

Antes de irse a camarines, el estratega del Cacique aprovechó de disculparse con José Cabero, tras la polémica en el duelo ante la UC, el pasado jueves 3 de octubre.

"Le pido disculpas Cabero, no lo haré más (apretarle la mano a un árbitro) y espero el castigo no sea tan drástico, pero el máximo respeto que lo hizo realmente bien y yo me equivoqué", remató.