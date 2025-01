Aníbal Mosa descartó un "chantaje" por parte de Maximiliano Falcón

La relación entre Maximiliano Falcón y Colo Colo atraviesa un momento crítico. A pesar de tener contrato vigente hasta finales de 2025, el defensor no se ha sumado a la pretemporada del equipo y continúa en Uruguay.

Según trascendió, el Peluca estaría molesto por promesas incumplidas, como un aumento de sueldo, y manifestó a través de su representante su deseo de dejar el club.

Mosa aclaró la situación de Maxi Falcón en Colo Colo y descartó un "chantaje"

En medio de esta tensión, Aníbal Mosa abordó el tema durante la presentación de Claudio Aquino: "Maxi es un jugador que tiene contrato vigente, y espero que se integre lo más rápido posible a los entrenamientos con sus compañeros".

El dirigente también destacó que la prioridad del club es que Falcón se una a la pretemporada: "Es un jugador muy querido por la afición y sus compañeros. Esperamos que se presente pronto".

Mosa desmiente rumores sobre aumento de sueldo

Uno de los puntos más controvertidos ha sido el supuesto pedido de aumento de sueldo por parte del defensor charrúa, quien actualmente percibe 38 millones de pesos mensuales, según información de El Mercurio. Sin embargo, Mosa negó categóricamente esta versión. "Eso es completamente falso. Ni Daniel Morón ni yo hemos recibido una solicitud de aumento de sueldo", aseguró.

"La intención de Maximiliano es salir del club para tener una nueva experiencia laboral, pero no ha sido un chantaje de parte de él decir: 'oiga, si no me suben el sueldo, yo me voy", continuó el mandamás de Blanco y Negro.

Rumores de salida y ofertas insuficientes

Una de las razones que alimentan la incertidumbre en la continuidad de Falcón es el supuesto interés del Inter de Miami, equipo donde juega Lionel Messi. Sin embargo, las cifras propuestas por el club estadounidense no alcanzan las expectativas de Colo Colo.

"Analizamos la propuesta de salida el lunes y, por unanimidad, la consideramos insuficiente", explicó Mosa, por lo que la teleserie con el uruguayo, al parecer continuará unos días más.