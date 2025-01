Claudio Aquino reveló el gran sueño que espera conseguir con la camiseta de Colo Colo

ste jueves fue presentado el nuevo dueño de la camiseta número 10 de Colo Colo, el volante argentino Claudio Aquino, quien asistió a la sala de prensa del Estadio Monumental para conversar con los medios de comunicación, quienes esperaban expectantes sus primeras palabras del ex jugador de Velez Sarsfield como nuevo futbolista del Cacique.

El mediocampista, considerado como el mejor jugador del fútbol argentino de la temporada 2024, se mostró entusiasmado por llegar al cuadro popular, dónde espera retribuir todas las expectativas que se han fijado en él.

"Quiero tratar de devolver lo que me está dando Colo Colo. Desde un principio querían que venga y ahora tengo que demostrar en cancha. Quiero pelear cosas importantes con este club", declaró.

"Soy un jugador competitivo, me gusta pelear cosas importantes. Colo Colo siempre merece estar peleando arriba, te exige eso. Vine por ese desafío", agregó.

Aquino reveló el gran sueño que espera conseguir con la camiseta alba

Dentro de sus primeros conceptos ya como jugador del Cacique, Aquino reveló el gran sueño que espera conseguir en su estadía en Macul.

"Todos queremos pelear cosas importantes. La Copa Libertadores es el sueño de todos. Ojalá podamos competir y llegar lo más lejos posible. Ganarla es muy difícil, no es fácil, pero creo que hay plantel para pelear. Tenemos que seguir siendo competitivos y no relajarnos con lo que se logró", dijo.

Aquino espera estar a la altura de los desafíos que tendrá con Colo Colo, pero indicó que todo se hace más fácil al tener jugadores de la talla de Arturo Vidal y Mauricio Isla.

"Espero estar a la altura de este club y demostrar lo que sé para que todos seamos felices. Tener a Arturo Vidal y Mauricio Isla es algo muy hermoso, son jugadores que son ejemplos a seguir", sostuvo.

El nuevo 10 de los albos reconoció que tener a Jorge Almirón como entrenador en Colo Colo lo ayudará a la adaptación al equipo.

"A Jorge (Almirón) lo conozco hace tiempo. Hablé con él y me quería acá. Este club te exige muchísimo. Te obliga a lograr títulos nacionales y competir en lo internacional", indicó.

Al cierre, Aquino dijo que utilizará la camiseta número 10 a pedido especial de Aníbal Mosa.

"El 10 es un número que no utilizo mucho. Aníbal (Mosa) quería que use este número y no hay problema. Mi posición habitual es de enganche. Ayudaré donde el profe (Jorge Almirón) sienta que soy útil", declaró.