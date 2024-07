Aníbal Mosa le bajó el pulgar a jugador que pidió el DT de Colo Colo

A Colo Colo se le empieza a acabar el tiempo. El próximo fin de semana comenzará la segunda rueda del Campeonato Nacional y hasta ahora, los albos sólo han cerrado la llegada de Javier Correa, quien además no pudo debutar ayer en la Copa Chile por una lesión muscular.

Precisamente en la previa del partido con Deportes Santa Cruz, Jorge Almirón no se guardó nada y señaló públicamente el nombre del jugador que más quería para reforzar el equipo: Matías Catalán.

Esta mañana, en el marco del control de detención de uno de los asistentes que estuvo involucrado en los incidentes en el sector de Arica, Aníbal Mosa se refirió a si hay chances de traer a Matías Catalán.

"Cuando empezamos a hablar por lo de Catalán, nos dijeron que no había ninguna posibilidad por la cantidad de competencias que tiene Tallares. Ellos también están en octavos de final de Copa Libertadores, jugarán con River, entonces no dijeron que la posibilidad que habría es a fin de año", comenzó diciendo el mandamás de la concesionaria.

El empresario puertomontino agregó que "nosotros estamos trabajando y esperamos hacerlo lo más rápido posible. Así para que podamos ir terminando este proceso que, creo que partió de buena manera con Correa, y creo que vamos a tener un buen final".

Aníbal Mosa confesó que han habido varias reuniones con los representantes de Mauricio Isla: "Él es un tremendo jugador, pero está dentro de las alternativas que estamos manejando. Ustedes saben que nunca podemos quedarnos con una sola alternativa, porque si se cae, siempre hay que tener un plan b".

"Así que esperemos que en los próximos días podamos ir avanzando. Mauricio es un seleccionado nacional con mucha experiencia, pero insisto. Han habido conversaciones, esperemos que las partes se pongan de acuerdo y podamos tener alguna noticia para todos los colocolinos en los próximos días", cerró el timonel de Blanco y Negro.

🎙️ Jorge Almirón: “Si mencionaron que no puede venir (Matías) Catalán, ya está, no me freno y seguimos buscando opciones con jugadores que sean superiores a lo que tenemos”