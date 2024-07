Jorge Almirón le mete presión a la dirigencia de Colo Colo y pidió refuerzo con nombre y apellido

El mercado de pases en Colo Colo está avanzando más lento de lo que se esperaba. Si bien el cuadro del Cacique pudo cerrar al centrodelantero que había pedido Jorge Almirón, esta vez el entrenador argentino sorprendió entregando el nombre del jugador que quiere.

Además del atacante, el DT pidió un lateral derecho y son varios los nombres que se barajan en las oficinas de Macul para esa posición. Sin embargo, este viernes Jorge Almirón fue claro y dijo con nombre y apellido el futbolista que desea que llegue.

El refuerzo que pidió Jorge Almirón con nombre y apellido

"¿El presidente dijo un central zurdo? Bueno, está bien. No hablamos nunca de esa posición, no hay un nombre en específico. Siempre es importante por el perfil, pero yo le dije al presidente que a mi me gusta Catalán (Matías). Ese es el jugador que me gusta para reforzar la defensa", comenzó diciendo Almirón.

Y agregó que "es un jugador de jerarquía, ese es el jugador que quiero para reforzar. Se está negociando con varios jugadores. Lo de Isla, lo tenemos en cuenta, pero están trabajando y no es fácil. Esperemos que puedan llegar pronto".

Las situaciones de Matías Catalán y Mauricio Isla

Finalmente junto a Javier Corra, el DT albo espera que llegue Matías Catalán y Mauricio Isla. Este último tiene todo acordado, pero la negociación está entrampada en el sueldo que recibiría el actual jugador de Independiente de Avellaneda.

En el caso de Matías Catalán, en Blanco y Negro habían desistido de ir por el central, pese a tener todo acordado con el jugador. Tallares de Córdoba está pidiendo 2 millones de dólares por el futbolista, pero ante la presión del DT, es probable que se retomen las negociaciones entre los clubes.