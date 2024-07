La rotunda decisión que tomó Colo Colo respecto a Matías Catalán

Colo Colo ha vivido una intensa jornada este miércoles. El único refuerzo que tiene hasta ahora, abandonó la práctica y se fue a hacer exámenes por una molestia física. Por esa situación, es altamente probable que Javier Correa no pueda debutar el fin de semana ante Santa Cruz.

Además de lo ocurrido con el ex Estudiantes de la Plata, Blanco y Negro aún no puede cerrar la llegada del lateral derecho que pidió Jorge Almirón. Pese a que todo indicaba que Mauricio Isla estaba listo, el que peleará el puesto con Óscar Opazo aún no está definido.

La decisión de los albos respecto a Matías Catalán

Matías Catalán era una de las opciones que más le gustaban al técnico trasandino. De hecho, la dirigencia del Cacique tenía todo acordado con el jugador de Talleres para recalar en Macul, sin embargo la negociación no pudo continuar.

El equipo cordobés estaba pidiendo 2 millones de dólares por el jugador chileno-argentino, monto al que no estaban dispuestos a acceder en Colo Colo, por lo que según información de radio ADN, el seleccionado nacional se bajó de la carrera por llegar al Monumental.

Con todo por Mauricio Isla

Con Matías Catalán descartado, los albos ahora irán con todo por cerrar el acuerdo con Mauricio Isla. A pesar que desde Independiente aseguran que no han habido acercamientos, cercanos a la negociación comentan que el Huaso está muy cerca de Pedrero.

En caso de que no se pueda concretar la llegada de Isla, nuevamente retomarán los contactos con Huachipato para poder contar con Felipe Loyola, jugador que gusta mucho en Macul por su polifuncionalidad y juventud.