Aníbal Mosa y la conformación del plantel de Colo Colo: "No estoy dispuesto a traer a cualquier jugador"

Colo Colo dio el gran golpe del mercado de pases y confirmó a tres nuevas incorporaciones para su plantel 2025. Con la llegada de Sebastián Vegas, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez, los Albos ya tienen a cinco jugadores y la plantilla aún no está cerrada.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa aseguró que han resuelto bien los pedidos del técnico Jorge Almirón, pero que de todas formas necesitan una conversación más con el DT argentino.

"Hoy con cinco incorporaciones nos vamos a sentar a conversar con Jorge. Vamos a ver cómo ve el equipo, cómo lo siente. Él ya ha entrenado y ha tenido tanto a Salomón Rodríguez como a Claudio Aquino, pero no está cerrado. Estamos abiertos a escuchar al técnico y a ver de qué manera podemos mejorar el equipo", comentó Mosa.

Aníbal Mosa no quiere traer a "cualquier jugador"

Sacando conclusiones sobre las incorporaciones del Cacique, el empresario puertomontino señaló sentirse satisfecho: "Se fueron cinco o seis jugadores y estamos trayendo cinco que van a pelear por ser titulares. Estamos muy contentos con el mercado que hemos hecho".

"Yo siempre he dicho y se lo he dicho a la hinchada también: No es fácil traer jugadores a Colo Colo. Yo por lo menos no estoy disponible para traer cualquier tipo de jugador y cumplir cualquier fecha a cualquier costo. Entonces creo que el tiempo nos dio la razón, creo que tenemos un equipo bien afiatado porque la idea siempre es poder tener un equipo superior al del año anterior. Así que yo creo que vamos por ese camino", indicó el mandamás.

¿Llegará un reemplazante para Maximiliano Falcón?

Otro de los temas que respondió Aníbal Mosa es de la posibilidad de sumar a un central que ocupe la plaza que dejó el zaguero uruguayo que partió a la MLS: "Es una alternativa, pero creemos que siempre es importante tener una cartita bajo la manga".

"Ustedes vieron que lo de Maximiliano Falcón nunca nadie se hubiese imaginado que iba a pasar y de la manera que sucedió, así que creemos importante poder tener una carta bajo la manga, ya sea por algo que queramos reforzar a mitad de año, o porque el día de mañana, dios no quiera, hay lesiones o cualquier cosa. Así que siempre es mejor tener alguna cartita", cerró el presidente de la concesionaria.