Arturo Vidal reconoció que habló con Claudio Bravo para convencerlo de llegar a Colo Colo

Colo Colo volvió de las vacaciones y con una gran desilusión para sus hinchas, ya que Claudio Bravo finalmente no dejará el retiro, y no se integrará al plantel de los Albos en su centenario, para ser el reemplazante de Brayan Cortés, que decidió no seguir en el club.

En su momento, de parte de un sector del directorio de Blanco y Negro, señalaron que era difícil que se concretara el arribo de Bravo, ya que esto podría generar conflictos internos en el plantel. Aunque desde el grupo del máximo accionista de la concesionaria, Aníbal Mosa, no le dieron asidero, y el propio timonel mostró un alto interés en que el bicampeón de América firmara por el club.

Arturo Vidal reconoció que quiso convencer a Claudio Bravo

En el marco de la presentación del nuevo emprendimiento del volante con su vino King 23, aprovechó de referirse a la frustrada llegada del arquero, echando por tierra, además que entre ellos no había comunicación: “yo sabía. Claramente, hablaron mucho, con Claudio hablamos siempre, ya decidió algo y se siente feliz. Le dije que viniera a jugar con nosotros, más que por el centenario, por lo que representa, pero está feliz en su vida y hay que respetar sus ganas de vivir otra vida”

Vidal y el regreso de Alexis Sánchez

Otro tema que abordó el mediocampista de Colo Colo dice relación con Alexis Sánchez, que volvió a las chanchas luego de largos meses fuera por lesión: “era muy importante para él, como persona, por confianza. Estar lesionado a esta edad es muy difícil, me alegro mucho que se haya recuperado. Ojalá empiece a agarrar ritmo y llegue de la mejor forma cuando toque jugar por la selección, que va a ser muy importante”.

Los próximos desafíos que tendrán a Chile, tratando de levantar en las clasificatorias, donde marcha penúltimo, serán en marzo del 2025, donde actuará de visita con Paraguay y recibirá a Ecuador.