Aseguran que Colo Colo no será descalificado de la Libertadores por "intereses económicos" de Conmebol

Colo Colo sigue esperando su castigo de la Conmebol por los graves incidentes en el duelo con Fortaleza por la Copa Libertadores 2025, en el que fallecieron dos hinchas en la previa, y en el que barristas irrumpieron en la cancha, obligando a la cancelación del partido.

Ante esto, aparecen versiones de posibles sanciones: Algunas de ellas indican que el Cacique no será descalificado de la Libertadores, debido a "intereses económicos" de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

¿Conmebol no quiere descalificar a Colo Colo?

Según dio a conocer el periodista Juan Cristóbal Guarello en su programa La Hora de King Kong, a la Conmebol no le conviene dejar fuera a Colo Colo de la Copa Libertadores, y explicó las razones.

"A Colo Colo lo va a salvar usted. ¿Cómo? Resulta que el espectador chileno, el hincha chileno, dentro de la casa de remoliendas que es Sudamérica, dentro del despelote sudamericano, de la informalidad sudamericana, los chilenos son los que pagan más legalmente por las transmisiones televisivas. El chileno es el que menos piratea", sostuvo.

"El chileno paga y eso para la Conmebol y para los dueños de los derechos de transmisión es muy valioso y si sacan a Colo Colo van a perder abonados, eso es lo que está en juego. Le dirán a Domínguez que sacar a Colo Colo no es bueno para el negocio. Para la Conmebol es un buen negocio Chile", agregó.

"Colo Colo no lo está salvando que no le hayan pegado a los jugadores de Fortaleza, no, lo está salvando usted. Por el momento va a perder el partido con Fortaleza por 3-0, va a jugar sin público y va a perder los premios", cerró.

En síntesis, según Guarello a Colo Colo no lo descalificarán porque a Conmebol no le conviene perder a los abonados chilenos en sus transmisiones televisivas oficiales.

¿Qué pasa si Conmebol no castiga con descalificación?

Si la Conmebol ratifica que el Cacique sigue en carrera, Colo Colo aún depende de sí mismo para pelear por la clasificación en el Grupo E. El próximo duelo será este martes 22 de abril ante Racing, en un Monumental sin público.

De momento, tras su empate con Atlético Bucaramanga y la posible caída administrativa ante Fortaleza, el equipo de Jorge Almirón solo suma 1 punto, y está obligado a ganar para mantenerse con vida en la Copa.

¿Cuándo se conocerá la sanción oficial de Conmebol?

El fallo definitivo de la Conmebol debe conocerse antes del partido entre Colo Colo vs Racing. El expediente disciplinario está en manos de la Comisión de Disciplina, y se espera una comunicación oficial durante las próximas horas.