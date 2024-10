Aseguran que Colo Colo puede ver aplazado uno de sus partidos pendientes en el Campeonato

Colo Colo aprovechará este receso por fecha FIFA de octubre para ponerse al día en el Campeonato Nacional, donde tiene dos partidos pendientes además de los tres que le restan en este desenlace de la temporada.

Y con miras a estos compromisos que deben, los albos recibieron una noticia que los entusiasma y de cierta manera puede favorecerlos en la lucha por el título que tienen junto a Universidad de Chile.

El Cacique debe enfrentar este 13 de octubre a Huachipato en uno de dichos encuentros pendientes y tres días después (16 del mismo mes) medirse a Unión La Calera, para así quedar en igualdad de condiciones que los azules en cuanto a fechas por jugar hasta el término del torneo.

De acuerdo a información entregada esta jornada por el periodista Víctor González, existe una alta posibilidad de que el cruce entre Calera y Colo Colo en el Estadio Nicolás Chahuán no se juegue el 16 de octubre, sino que se reprograme para el día miércoles 30 de este mismo mes.

Lo llamativo de esta situación es que la petición correría por parte de los Cementeros, no de los albos cómo se podría suponer.

Hay que recordar que en caso de que este partido se termine jugando en su programación original, el 16 de octubre, los albos no podrán contar con los 4 nominados que tienen en la selección chilena; Lucas Cepeda, Carlos Palacios, Esteban Pavez y Brayan Cortés. Pero, de aplazarse hasta el 30 estos jugadores sí estarían disponibles para el técnico Jorge Almirón.

