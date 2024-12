Aseguran que “hay un problema en el camarín” si Claudio Bravo vuelve a Colo Colo

Uno de los grandes anhelos de los hinchas de Colo Colo para la temporada 2025 es el regreso de Claudio Bravo, luego de que se liberara una plaza de portero con la partida de Brayan Cortés.

La vuelta del histórico excapitán de Chile sería un regalo perfecto para los fanáticos del actual campeón de Primera División en el año de su centenario, dado que se trata de un icónico futbolista que ganó un título con el equipo en el inicio de su carrera y que fue un tremendo embajador en Europa.

El "problema en el camarín" que puede generar la vuelta de Claudio Bravo a Colo Colo

No obstante, hay una versión que señala que la vuelta de Bravo al Cacique puede generar un "problema en el camarín".

Es la del exfutbolista Marcelo Vega, quien en su rol de comentarista en TNT Sports, señaló que: "Se ve difícil lo de Claudio Bravo, porque él tuvo muchas lesiones, la edad que tiene y hay un problema en el camarín, no es fácil de solucionar eso", sostuvo Vega.

Además, añadió: "No es que él no quiera jugar. Yo creo que hay un tema ahí también, que es dejarlo de lado y no entrar en problemas en el camarín".

Hay una gran opción para el arco de Colo Colo

La gran opción de Colo Colo para su arco sigue siendo la de Matías Dituro, quien milita en Elche de la Segunda División de España, y tiene ganas de volver a Chile.

Otra chance es que Brayan Cortés desista de su salida y finalmente acepte la oferta de renovación que le propuso Colo Colo.