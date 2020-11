Blanco y Negro acordó una importante devolución de dinero a los jugadores de Colo Colo

Blanco y Negro llegó a acuerdo en una reunión de directorio extraordinaria realizada este lunes para devolver dinero a sus jugadores, luego de enviarlos a la Ley de Protección del Empleo entre abril y julio pasado en medio de la pandemia del coronavirus.

Según conocimos Al Aire Libre PM, la directiva encabezada por Aníbal Mosa, luego de llegar a un acuerdo con el plantel, regresará un 50 por ciento de los sueldos que no se pagaron a los futbolistas, es decir, cerca de 700 millones de pesos, a cambio de que los deportistas retiren demandas interpuestas en la justicia laboral.

Esta decisión no fue unánime en el directorio, pero sí tuvo el apoyo mayoritario del sector de Mosa, por lo que se llevará a cabo desde esa premisa.

El vicepresidente de la concesionaria, Harold Mayne-Nicholls, dijo en conferencia de prensa que "desde el punto de vista personal, no tengo ningún tipo de inconveniente con los jugadores. Desde el punto de vista institucional, nos permite dejar atrás un tema muy amargo y que nunca quisimos vivir. Vamos a pagar una parte del dinero que no se había pagado. Me parece un muy buen acuerdo el que hicieron el capitán (Esteban Paredes) con el presidente (Aníbal Mosa)".

Esta suma será reembolsada en diciembre, mientras que la otra mitad de la deuda será pagada en 2021 en ocho cuotas, terminando también con una polémica que dividió a jugadores y dirigentes durante este tiempo.

En lo deportivo, Colo Colo recibe este martes a las 11:00 horas (14:00 GMT) a Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental, en busca de abandonar el penúltimo puesto del Campeonato Nacional, duelo que podrás seguir a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.