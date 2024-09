Campeón de Libertadores no le da oportunidades a Colo Colo: “River está un escalón más arriba”

Colo Colo y River Plate jugarán por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, y tendrán su primer enfrentamiento de la serie este martes 17 de septiembre en el Estadio Monumental David Arellano.

Para los Albos, estos dos partidos ante los argentinos son los más importantes de la temporada, así que todo el plantel ha trabajado y se ha mentalizado en poder sacar la tarea adelante.

Es más, el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, indicó que este es el momento indicado para que el Cacique dé un salto de calidad y de un paso importante en la Copa Libertadores.

Pero las probabilidades no están a favor de Colo Colo, River Plate es el favorito para seguir en carrera y uno de los ex jugadores del club millonario así lo refrendó.

No esperan un Colo Colo vs River parejo

Néstor Raúl Gorosito es ídolo de la Universidad Católica, pero además es uno de los héroes del River Plate campeón de la Copa Libertadores de 1986.

El Pipo se refirió al duelo de cuartos de final entre Colo Colo y River Plate diciendo que “para mí, River Plate está un escalón más arriba que Colo Colo. Pero bueno, después esto es fútbol y, en eso, puede pasar cualquier cosa. Normalmente, para mí, que no tengo la verdad absoluta, River está un escalón más arriba, sobre todo por la calidad de sus jugadores”

“Tiene uno de los mejores planteles de Argentina y Sudamérica. Ha gastado muchísimo dinero en jugadores. Me parece que tanto River Plate como Flamengo han sido de los que más han invertido para intentar ganar la Copa Libertadores”, agregó Gorosito.

Sobre el partido del próximo martes, Pipo Gorosito dijo que River Plate “será un equipo agresivo, que tratará de ganar, de someter al rival. River no irá a ver lo que hace el equipo chileno, saldrá a presionar, a buscar el partido. Después dependerá de Colo Colo meterlo contra un arco o no. Pero será por capacidad de ellos, no porque River se vaya a defender”.

¿Cuándo y dónde ver Colo Colo vs River Plate por Copa Liberadores?

El Colo Colo vs River Plate se jugará este martes 17 de septiembre a las 21:30 horas en el estadio Monumental David Arellano.

El partido se podrá ver por televisión abierta en Chilevisión. también se podrá ver por el servicio de streaming de Disney+.