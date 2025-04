"Carabineros no hizo nada para ayudarlos": Impactante relato de la tragedia de Colo Colo

Será imposible dejar atrás la tragedia de Colo Colo por un buen tiempo: Es que la noche del 10 de abril, en la que murieron dos personas en los accesos al estadio Monumental para el duelo ante Fortaleza, quedará grabada a fuego en la memoria de los hinchas del fútbol, quienes tenemos un profundo dolor por crisis de seguridad que se vive en los recintos deportivos.

Ahora se conocieron nuevos detalles del hecho, relatados por una presunta nueva víctima del hecho, quien pese a verse seriamente lesionada logró sobrevivir a una situación límite en Macul.

La voz de una nueva presunta víctima en la tragedia de Colo Colo

El testimonio de esta persona, quien no reveló su nombre, fue entregado a través de Chilevisión y en primera instancia señaló: "Yo estaba afuera del estadio esperando a un grupo, cuando Carabineros que estaban en la entrada subieron unas calles más por los hinchas. Al ver que no había policías, se meten (los hinchas) y me empujan. Yo tropiezo con Mylan y caigo al piso. Él se para y sigue corriendo".

"Él se cae de nuevo y no se levanta. Yo paro para tratar de ayudarlo, en lo que me cae una reja encima, me pega en la cabeza y caí al piso. Altiro pasa el carro lanzagases encima de la reja. A mí me aplasta la pierna y quedé inconsciente entre el golpe en la cabeza y el dolor", añadió.

"Carabineros no hizo nada para ayudarlos"

Después siguió: "Despierto al rato. No sé cuánto estuve inconsciente en el piso con la reja encima. Me sacan la reja y me ayudan a caminar, porque me dolía mucho la pierna. Estaban los carabineros todo el rato mirando".

"Algunos carabineros lloraban y estaban en shock, pero no hacían nada. No hicieron nada por ayudarlos... Sale una paramédica del estadio a ver lo que había pasado y le toma los signos a Mylan y Martina. Ninguno tenía signos", continuó.

"En eso se baja el chofer del carro y se queda mirando. Después de como dos minutos, llega un carabinero y me pide que me vaya. Yo le digo que no puedo caminar y me vuelve a decir que me vaya rápido", sentenció.