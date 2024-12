Carlos Caszely dijo quién debe ser el indicado para convencer a Claudio Bravo para jugar en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, pidió, en las últimas horas, paciencia a los hinchas en cuanto a los fichajes que deben llegar al club, y donde una de las materias de mayor preocupación es qué pasa con el arco del Cacique luego de la salida de Brayan Cortés.

Y no son pocos los seguidores albos que ven como una opción que Claudio Bravo salga de su reciente retiro y sea el golero titular de Colo Colo, opinión que comparte el ídolo histórico del club Carlos Caszely: “Si él tiene las ganas y el deseo de volver, bienvenido sea. Claudio es un gran referente para los 90 minutos, y lo es también fuera de la cancha. Es un hombre que es muy mesurado para hablar, por lo tanto, si él lo quiere bienvenido”.

Carlso Caszely y quién debe convencer a Bravo

“El rey del Metro Cuadrado”, a propósito de la opción que el Bicampeón de América salga del retiro, recordó que a él le pasó algo similar cuando el técnico Luis Santibáñez dirigía en Ecuador, y lo convenció para volver a jugar: “El guatón me llamó, vino con el presidente el Barcelona. Yo no quería volver, si estaba retirado, y me lo pidió como mi amigo. Vino a mi casa, y me dijo ‘quieren ver la dupla Caszely con Vasconcelos en Barcelona’, y uno a los amigos no les puede decir que no”.

Frente a un panorama similar se le preguntó si es Aníbal Mosa el llamado a convencer a Bravo: “No sobrepasemos a Daniel Morón, él es el encargado, que tiene que hacer los contactos, es él el encargado de ver quién viene de la mano de Almirón. ¿O todos saben que es Mosa el que hace las negociaciones? No pues, Daniel tiene que hacerlo”.

Caszely y la salida de Brayan Cortés

El máximo goleador histórico de Colo Colo no se complica con la salida de Brayan Cortés y de hecho hasta la entiende: “Lo dijo el ‘indio’ en muchas oportunidades, ‘quiero emigrar, quiero volar’, porque después que uno se retira del fútbol nadie te regala nada, nadie. Así que tiene que asegurar su futuro, me parece excelente lo que están haciendo”.

Caszely recordó que siempre hubo jugadores destacados en el arco de Colo Colo, y cada vez que se salió existió preocupación, pero fue igualmente sustituido: “¿Si no está Cortés? Acuérdense cuando se retiró Roberto Rojas, todos decían qué vamos a hacer ahora, y apareció Claudio Bravo. Y antes de ellos, cuando no estaban, ni Mario Osbén, estuvo Misael Escuti. Colo Colo es más grande que todos nosotros juntos”, remató con convicción, tal cual como lo hizo cientos de veces frente a la portería contraria y le quitó dramatismo a la partida de Cortés.