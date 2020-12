Carlos Caszely fue crítico con la idea de Quinteros: No sacas nada con dar una charla

El ex delantero de Colo Colo Carlos Caszely fue crítico con la idea que deslizó el entrenador del cuadro "popular", Gustavo Quinteros, sobre recibir una charla para levantar el ánimo dentro del complejo momento que atraviesa en el Campeonato Nacional.

"No sacas nada con dar una charla. Hoy se están buscando excusas y llevan a un tipo que les cuenta cómo subió la montaña y los jugadores lo valoran, pero no le creen porque no es futbolista y nunca hizo un gol", señaló el goleador histórico a La Cuarta, refiriéndose al encuentro con el deportista nacional Rodrigo Jordán que tuvo el plantel.

"Lo van a hacer ahora, cuando están con un pie en el cajón. ¿Y qué les va a decir? No, esto es un detalle, hay que mejorar veinte mil cosas antes para poder jugar mejor", expresó Caszely.

"Aún hay una luz de esperanza para lo que estamos viviendo. No sé cómo mejorar esto, pero sí sé que al menos yo tengo fe", completó al matutino.