Carlos Palacios emplazó a sus críticos y disipó dudas sobre su presencia en la selección chilena

El triunfo de Colo Colo sobre Audax Italiano con remontada incluida tuvo como protagonista nuevamente a Carlos Palacios, quien una vez finalizado el encuentro en el Estadio Monumental volvió a referirse a su situación con la selección chilena, tema que había generado discusión hace unos días.

Es que el pasado jueves La Joya había puesto en duda su presencia con La Roja para los duelos de esta doble fecha FIFA de octubre en Clasificatorias, dando a entender que su prioridad estaba con los albos y la lucha por el título del Campeonato Nacional.

Pero, esta jornada el delantero reculó o más bien aclaró los dichos que había realizado al respecto, emplazando de paso a los críticos que tuvo por lo que parecía ser una decisión tomada de bajarse de la selección.

Carlos Palacios estará sí o sí junto a La Roja en Clasificatorias

En diálogo con la transmisión de TNT Sports, Palacios apuntó que: "Los demás pueden hablar lo que quieran, no me interesa ni me importa. Iré a la selección como siempre he hecho, feliz y contento de representar al país".

"Para eso me nominan. Mañana (lunes) ya estaré con la selección en Juan Pinto Durán. Espero que podamos ganar, que eso es importante también", añadió sobre el mismo tema.

Palacios se entusiasma por la arremetida de Colo Colo

Por otra parte, La Joya también se refirió a la arremetida que sigue teniendo Colo Colo en la lucha por gritar campeón. "Fuerza, garra y coraje es lo que tenemos, como te demanda este club que es el más grande del país".

"Creo que sabemos a lo que jugamos. Tenemos una convicción en el equipo tremenda. Cada uno confía en lo que hace el otro dentro de la cancha. Sabíamos que teníamos que meternos en partido y eso es lo que hace diferente a este equipo", agregó.

"Es maravilloso pelear el título y jugar este tipo de partidos. Jugamos cada partido para ganar y sabemos que seguimos dependiendo de nosotros", remató.