Carlos Palacios habló de su posible fichaje en Boca Juniors: “Está entre lo que yo quiero”

Carlos Palacios está concentrado junto a la selección chilena que en esta doble fecha por las Clasificatorias Sudamericanas enfrenta a Brasil y Colombia, pero el actual jugador de Colo Colo sigue haciendo noticia respecto a lo que puede ser su eventual traspaso al fútbol argentino para vestir la camiseta de Boca Juniors.

De acuerdo a informaciones que vienen desde el otro lado de la cordillera, sería un hecho que Palacios se transformará en jugador del elenco xeneize y los medios trasandinos indican que el futuro entrenador del cuadro azul y oro, Fernando Gago, ya estaría en conocimiento de su arribo para los próximos meses.

Carlos Palacios comentó el estado de su eventual fichaje en Boca Juniors

Previo a sumarse a la concentración de la selección chilena Carlos Palacios participó de una nueva edición del programa La Junta y en conversación con Julio César Rodriguez dio a conocer su postura sobre la posibilidad de llegar al equipo en el que actualmente está otro chileno, Gary Medel.

Consultado si Boca Juniors será su próximo club, Palacios contestó: “Estamos esperando… todo a su tiempo. Podría ser mi próximo destino, está entre lo que yo quiero”.

🎙Carlos Palacios en La Junta



🗣"Boca está entre mis próximos destinos. Es lo que yo quiero" pic.twitter.com/iqJm3JL0S7 — ʙʀᴀɪᴀɴ ᴘᴀʟᴍᴀ 💫 (@BraianJP10) October 11, 2024

La Joya se mostró entusiasmado con emigrar al fútbol argentino, pero es una situación que espera resolver al término del campeonato nacional, para no desenfocarse de los objetivos que tiene junto a Colo Colo en el tramo final de la temporada.

"Es un destino posible, puede pasar. Estoy dispuesto a escuchar en estos momentos, pero siempre con el enfoque de que en su momento dije que no quiero irme con las manos vacías. Quiero salir campeón e irme tranquilo", comentó.

Desde hace meses que Carlos Palacios viene siendo vinculado a Boca Juniors y cada cierto tiempo reconoce tener conversaciones con Juan Ramón Riquelme, el máximo directivo del que es considerado el conjunto más popular de Argentina.

“En su momento tuve harta conversación con Riquelme. Ahora ya no. Hablamos después del partido de River que jugamos acá en Chile. Me felicitó por el gol y me dijo que confiara en mí y que quizá yo no me daba cuenta del jugador que podía llegar a ser. Estaba contento porque le hice un gol a River”, declaró.