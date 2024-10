La confesión de Carlos Palacios ¿Boca Juniors en el horizonte?

Desde que comenzó este 2024 hay un tema que rondó el Estadio Monumental y que fue un dolor de cabeza para Colo Colo: El interés de Boca Juniors por Carlos Palacios.

Pese a la insistencia de Juan Román Riquelme de querer llevarse a la Joya, tanto en el mercado de verano como en el de invierno, el Cacique retuvo a su jugador con el fin de competir en Copa Libertadores, lo que logró llegando a cuartos de final y con el futbolista como una de las figuras.

Sobre este tema se expresó el volante del Cacique en el Podcast Sin Retoque, de la influencer Camilísima, manifestando su postura sobre una posible nueva oportunidad en los Xeneizes.

La postura de Carlos Palacios ante un posible nuevo interés de Boca Juniors

Palacios fue preguntado directamente si dejará Colo Colo en caso de que llegue una nueva oferta por él desde Boca a fin de año, a lo que contestó: "Me iría pero no por un tema de dejar a Colo Colo, sino porque siento que cumplí un ciclo acá en el país. Es lo que quiero, salir de Chile en diciembre".

Además, añadió: "Vamos a esperar a final de año, tengo contrato hasta 2025 en Colo Colo y no se me han acercado para renovar o conversar de eso. Espero que sea lo mejor para todos, a mí me toca pensar en mi carrera y mi futuro".

"En su momento fue que no congeniaron entre clubes. Mi respuesta ya la había dado, así que fue un tema entre ellos porque mi respuesta todos la sabían", continuó.

Las críticas de algunos hinchas por sus opciones en Boca Juniors

Sobre algunos cuestionamientos de hinchas, Carlitos expresó: "Siento que la gente también se toma las cosas de mala manera, cuando dije que estaba preparado para dar el salto, pero fue por una pregunta".

"Estaba el Mago Valdivia (después del partido con River Plate), si él me hizo la pregunta fue por algo también porque no es cualquier jugador. Le dije que me sentía preparado, más maduro, que había aprendido. Rescato lo que viví en Unión, en Brasil y ahora en Colo Colo. Estoy más maduro, tranquilo, entreno bien. Luego de eso pasa un periodista argentino que me preguntó por Boca y le dije que, si se daba a final de año, me gustaría", agregó.

"Se habló que era un tema económico, que me iba por plata pero nunca fue así. Nadie se puso en mi lugar en ningún momento y eso me incomodó".

"Boca es un club gigantesco, de los más vistos en el mundo. Siempre he visto a la hinchada de Boca, todos sus partidos, no sólo ahora. Cuando llegó la última oferta concreta yo había tenido conversaciones con ellos, pero no se ejecutaba la cláusula y no dependía de mí, sino de Colo Colo y siempre dijeron que no", sostuvo.