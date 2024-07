¿Se irá a Boca Juniors? Carlos Palacios puso en duda su continuidad en Colo Colo

Colo Colo avanzó a la semifinal de la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024 tras dejar en el camino a O’Higgins de Rancagua luego de un disputado encuentro en el Estadio Monumental.

Tras el término del partido, en la zona de camarines, el volante Carlos Palacios fue consultado por su continuidad en Colo Colo luego que desde el otro lado de la cordillera varios los medios afirmaran que Boca Juniors reactivaría el interés por el jugador.

"No he sabido nada y no he conversado con nadie. A mí no me ha llegado nada. Pero contento, feliz de que reconozcan el trabajo que uno está haciendo", comentó en declaraciones que publica el sitio Dale Albo.

“La verdad, como siempre he dicho: que lo que pase sea beneficioso para todos. Todo se puede conversar, todo se puede arreglar“, cerró el futbolista.

Palacios puso en duda su continuidad en Colo Colo

De acuerdo a un video publicado por AS, el jugador fue categórico al señalar que “no sabe nada” respecto a si seguirá en el Cacique y que un eventual fichaje en Boca Juniors “no depende de él”.

AS le preguntó a Carlos Palacios sobre su continuidad en Colo-Colo, ojo con la respuesta del jugador. 👀 pic.twitter.com/Lv9Nsr3uN4 — Julian. (@juuuliaaaaan) July 1, 2024

¿Con quién jugará Colo Colo en las semifinales de Copa Chile?

Los dirigidos por Jorge Almirón se medirán con Deportes Santa Cruz por la segunda semifinal de la zona centro sur de la Copa Chile. La primera llave que ya estaba definida es el duelo de Unión Española contra Magallanes.