Caso Licencias: Aníbal Mosa y jugadores responsabilizan a trabajador de Colo Colo

En diciembre del 2023 se dio a conocer la obtención de licencias de conducir de manera irregular en la Municipalidad de Nancagua, situación donde había varios integrantes del plantel de Colo Colo y el máximo accionista de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, involucrados.

La Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins tomó el caso y ya está formalizado Aníbal Valenzuela, exdirector de tránsito de Nancagua, quien está en prisión preventiva, por la entrega de licencias de manera irregular y cohecho agravado reiterado.

Aníbal Mosa y jugadores responsabilizan a coordinador de Colo Colo

El canal de noticias 24 Horas de TVN tuvo acceso a documentos de este caso y en el reportaje señalan que jugadores como Maximiliano Falcón y Óscar Opazo obtuvieron sus respectivas licencias de conducir Clase B mintiendo en relación a su domicilio de residencia y a la rendición de los exámenes teóricos y prácticos.

En lo que respecta en relación a Aníbal Mosa, se denuncia que las dos huellas estampadas en los documentos que están en la Dirección de Tránsito no corresponden al empresario puertomontino.

En tanto los jugadores, Maximiliano Falcón reconoció que no conoce Nancagua y que sus huellas y firmas presentes en algunos documentos, como la entrevista médica, no son de él; mientras que Óscar Opazo señaló que nunca ha ido a Nancagua y que no se realizó exámenes para sacar licencia de conducir.

El defensor uruguayo habría señalado que supo a través de rumores que había una persona que ayudaba a sacar licencias de conducir, entonces habló con un funcionario del Club, quien llamó a esa persona. “Sólo me pidieron una fotografía y a la semana después me hizo entrega de la licencia de conducir sin dar ningún exámen, dejándomela en el camarín”, dijo el uruguayo.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, Aníbal Mosa mencionó en su declaración que Luis Muñoz, coordinador de las divisiones menores de Colo Colo, fue quien los acercó a Aníbal Valenzuela, imputado bajo los delitos de cohecho agravado y otorgamiento indebido de licencias de conducir reiterado.

Ya hay fecha de formalización para Aníbal Mosa y los jugadores de Colo Colo

La Fiscalía de Alta Complejidad ya fijó fecha para la formalización de Aníbal Mosa, junto a los futbolistas Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez, Diego Plaza, Dylan Portilla, Eduardo Villanueva, Lucas Soto, Marcos Bolados, Maximiliano Falcón y Óscar Opazo, la que será el próximo martes 12 de noviembre.