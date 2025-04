Claudio Borghi aplaudió el gesto que tuvo Gustavo Álvarez con Colo Colo

La tragedia que sucedió en el Estadio Monumental la noche del pasado jueves, cuando dos hinchas de Colo Colo fallecieron en la previa del partido ante Fortaleza por la Copa Libertadores 2025, no dejó a nadie indiferente en el fútbol chileno.

Las condolencias y el sentir por el fallecimiento de los dos menores de edad en confusas circunstancias en las inmediaciones del recinto de Macul llegaron desde todo el país, e incluso desde el extranjero, ya que en varios estadios del mundo enviaron mensajes de apoyo ante la tristeza por lo sucedido.

Uno de los mensajes que más conmovieron fue el realizado por el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, quien de manera muy respetuosa entregó sus condolencias a nombre de la institución azul a las familias y a todo el pueblo colocolino.

Con respecto a los hechos ocurridos anoche en el Estadio Monumental, en donde dos jóvenes lamentablemente perdieron la vida, nuestro entrenador Gustavo Álvarez envía este mensaje. pic.twitter.com/VaU6tNzJUl — Universidad de Chile (@udechile) April 11, 2025

Bichi Borghi destacó las palabras del DT de U de Chile

Claudio Borghi, ahora en su rol de comentarista en la cadena ESPN, valoró las palabras que tuvo el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, para con la familia de los hinchas de Colo Colo que fallecieron y para todo el pueblo colocolino en estos momentos de dolor que enlutaron al fútbol chileno.

“Yo soy colocolino y quiero agradecer públicamente a Gustavo Álvarez que tuvo un mensaje extraordinario con la gente del club”, dijo el Bichi.

“Un tipo que podría haber estado desaparecido, no hablar, no opinar, no decir nada. Sin embargo mandó un saludo muy educado, muy cariñoso”, añadió el campeón del mundo.

“Se le agradece que, en medio de toda esta locura, el técnico del rival deportivo de Colo Colo haya mandado este saludo, lo hace aún más respetable a todo lo bueno”, cerró el ex DT y jugador del Cacique.