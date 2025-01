Colo Colo evidencia nueva molestia contra la U y la ANFP en relación a la Supercopa

La Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile es uno de los temas principales en el fútbol nacional, ya sea por el estadio donde finalmente se jugará el encuentro, el aforo permitido y las múltiples medidas tomadas por la Delegación Presidencial para el desarrollo del partido.

Hoy no sólo se supo sobre el aforo y los precios para el clásico, sino que también se acaba de sumar una nueva polémica, la cual trata sobre un sorteo hecho por las directivas de ambos clubes para designar el hotel donde se deberían concentrar los equipos, en la cual el Cacique no quedó para nada conforme con el resultado.

Colo Colo se molesta por el hotel en el que se quedará la U

Universidad de Chile ganó el sorteo, por lo que se quedarán en el Ovalle Casino & Resort, el cual se encuentra en la salida de la comuna con dirección a La Serena, por lo que los azules tendrán un viaje directo a la región, mientras que Colo Colo al perder el sorteo, deberá hospedarse en el Hotel Limarí, el cual es más pequeño y está más lejos de la carretera.

Los albos no están contentos, ya que según su gerente general, Alejandro Paul, sienten una molestia con la ANFP por la decisión tomada sobre dónde se quedarán previo al partido. Ante este hecho, los albos siguen buscando alternativas, y una de ellas fue el Rosa Agustinas de Guanaqueros, el cual no podrá ser opción al estar en la región de Coquimbo y no respeta una de las 16 peticiones hechas por la Delegación Presidencial.