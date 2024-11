¿Comienza la despedida? Las sentidas palabras de Leonardo Gil tras ganar la Supercopa

Colo Colo le ganó 2-0 a Huachipato y sumó otro título en menos de tres días. Después de más de 9 meses, se reanudó el encuentro que se había suspendido en el estadio Nacional y tras levantar la copa, Leonardo Gil entregó sentidas palabras.

El argentino-chileno es uno de los jugadores que termina contrato y todo indica que no será renovado. El Colo comenzó refiriéndose al nuevo título y aseguró que "tenemos que disfrutarlo mucho, sabíamos que era una responsabilidad importante, había muchos jugadores que estaban en la selección, muchos compañeros que no pudieron estar".

"Pero bueno, seguramente nos están mirando, es para ellos también, para todo este plantel que armamos, muy lindo, así que bueno, creo que somos justos ganadores de los dos torneos", continuó Gil.

El futbolista que ya ha conseguido seis títulos con Colo Colo, se refirió a qué pasará con él, pues su contrato vence hoy: "Sí, hoy termina, así que bueno, se me pasan muchas cosas por la cabeza, muchos años lindos he vivido, tres años y medio ya".

"Me tocó la suerte de ganar cosas importantes con este club tan lindo, con el más grande del país, creo que nunca he vivido algo igual, a la ciudad que íbamos a jugar siempre el cariño y el apoyo de la gente fue hermoso, así que bueno, un poco, no sé si melancólico, pero sí se me cruzan muchas cosas por la cabeza", agregó el exjugador de Vasco.

Consultado sobre si es una despedida, Leo Gil comentó: "La verdad que no sé, por eso, a veces también la incertidumbre, uno no sabe qué hacer y los recuerdos son los que se me vienen en la mente. Tantos planteles, tantos jugadores que han pasado, hemos conseguido muchas cosas importantes, siempre año tras año hemos conseguido algo y bueno, hoy es algo muy importante, hemos encontrado jugadores de mucha jerarquía que nos han ayudado mucho. También un técnico que ha potenciado mucho el plantel, así que bueno, estamos felices".