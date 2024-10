Conmoción en el fútbol chileno: Falleció exjugador de Colo Colo a temprana edad

La previa de un nuevo partido que deberá afrontar Colo Colo en el Campeonato Nacional se vio perturbada por una dura noticia que involucra a los albos, esto al reportarse el fallecimiento de un jugador que tuvo pasos por el club hace ya algunos años.

Durante la jornada de este miércoles se confirmó la muerte del futbolista gambiano-estadounidense Modou Jadama, quien actualmente tenía 30 años de edad y fue parte del Cacique entre los años 2013 a 2017, jugando mayormente en las divisiones inferiores del club, mientras que por el plantel profesional llegó a jugar dos encuentros en Copa Chile, ante Ñublense y Huachipato.

La noticia fue revelada en primera instancia por el arquero nacional Ignacio González, quien compartió camarín con Jadama en el equipo Popular y le dedicó un mensaje de despedida por su lamentable deceso. "Descansa en paz amigo, un orgulloso haber compartido cancha...abrazo al cielo", escribió el actual golero de Everton de Viña del Mar.

El propio González contó a AS Chile que se enteró del fallecimiento del otrora zaguero por un amigo en común que tenían. "Supe que fue un accidente en Estados Unidos. Es muy chocante lo que le pasó", relató el portero a dicho medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

La carrera de Mou Jadama en el fútbol chileno y Colo Colo

Mou Jadama nació en Banjul, la capital de Gambia, y se buscó una oportunidad en el fútbol chileno en su llegada a nuestro país en 2011.

En primera instancia el jugador que se desempeñara como defensor central probó suerte en Universidad de Chile, pero no tuvo mucha fortuna y luego tocó las puertas de Colo Colo en el Estadio Monumental.

En los albos hizo carrera principalmente en el Fútbol Joven, alcanzando mayor notoriedad en la temporada 2013 con la filial en el campeonato de Segunda División. Por el plantel de honor vio acción en Copa Chile 2015 y tuvo convocatorias a algunos partidos de la Primera División.

Desde su salida del Cacique en 2017 Jadama siguio su trayectoria en el fútbol en Estados Unidos, donde llegó a defender las camisetas de Portland Timbers, la filial de Atlanta United, el Tulsa FC, Hartford y Georgia Lions, donde se encontraba actualmente.

El mensaje de despedida de Colo Colo a Jadama

Minutos después de conocerse la noticia, desde Colo Colo también se sumaron a las condolencias por la partida de Jadama.

"Lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo-Colo, Modou Jadama, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre el 2013 y 2016. El ex defensa llegó muy joven a los albos donde completó su período de formación", publicaron en sus redes sociales.

"Extendemos nuestras condolencias a toda su familia y amigos", agregaron en el posteo.