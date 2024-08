Cristián Riquelme espera que su llegada a Colo Colo no sea el techo de su carrera

Cristian Riquelme fue oficializado este jueves como uno de los refuerzos de Colo Colo para este segundo semestre y, junto a Mauricio Isla, atendió a la prensa que llegó en masa al Estadio Monumental para conocer sus impresiones en sus primeras horas vistiendo la camiseta del cuadro popular.

El joven de Casablanca reconoció estar muy contento con su arribo al Cacique y reconoció que es un orgullo personal y para su familia llegar a vestir la camiseta alba.

“Soy un jugador muy joven, tengo 20 años, es un lindo desafío, vengo a portar a todo lo que el equipo necesite. Si logro sumar minutos espero hacerlo de la mejor manera posible”, comentó.

Cristián Riquelme espera aspirar a grandes cosas en su llegada a Colo Colo

El ahora exlateral de Everton dijo que buscará en esta experiencia en el Cacique aprender de la trayectoria de jugadores que ahora tendrá como compañeros.

“Para mi es un honor compartir con jugadores como Arturo (Vidal) y (Mauricio) Isla que son de la Generación Dorada. Es bonito y tengo la opción de mirar y aprender de todo lo que ellos me puedan enseñar. Es un orgullo poder ser compañeros de ellos”, dijo.

Riquelme usará la misma camiseta de Gabriel Suazo, la número 17, pero intentó desmarcarse del ex capitán del Cacique, reconociendo que buscará hacer su propia camino en Macul, indicando que espera que este paso sea previo a algo más grande en su carrera, como por ejemplo ganarse una convocatoria a la selección chilena.

“La selección para todo jugador será una meta y un orgullo, espero que mi paso por Colo Colo no sea mi techo. Espero hacer las cosas bien y aspirar a cosas mayores”, declaró.

Riquelme quiere seguir el ejemplo de otros jugadores jóvenes, como Lucas Cepeda, que han aprovechado las oportunidades brindadas por el técnico Jorge Almirón en Colo Colo.

“Espero dónde me toque hacerlo de la mejor manera y aportar mi grano de arena para ayudar al equipo. Haré el máximo esfuerzo por intentar ganarme la titularidad. Si el profe me da la oportunidad y me toca, aprovecharla al máximo”, dijo.

“Decirle al pueblo colocolino que me voy entregar al máximo, que mi juego se basa en lo físico y que soy y un jugador rápido y fuerte”, cerró.