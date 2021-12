Cristián Zavala se ilusiona con llegar a Colo Colo: Quiero dar ese salto, me lo gané

El buen atacante de Deportes Melipilla Cristián Zavala se mostró ilusionado con la opción de fichar en Colo Colo para la temporada 2022, pues cree que se ganó esa oportunidad.

"No me han llegado ofertas. Todo le llega a mi representante. Con ellos no he podido conversar. Les he pedido que no me avisen y que no me llenen la cabeza de cosas, porque no me sirve. Lo de Colo Colo no lo tengo claro, no sé qué tan real es, pero, si es así, quiero dar ese salto, me lo gané", dijo a La Tercera.

"Se va a resolver qué va a pasar conmigo. El contrato está vigente así que, de no pasar nada, voy a seguir en Melipilla. Y si no, voy a dar el salto que quiero dar", añadió.

"Yo quiero jugar la Copa Libertadores, porque fui a la Sudamericana con Coquimbo y no pude sumar minutos. Quiero sentir esa presión, quiero ir a un equipo grande. Si no se da en Chile, no tengo problema en que sea afuera", añadió.