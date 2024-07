El día que hasta en Argentina dieron listo a Matías Catalán en Colo Colo, y Blanco y Negro no lo contrató

Colo Colo sigue a la espera de sus fichajes para el segundo semestre, donde tendrá que enfrentar, además del Campeonato de Primera División, los octavos de final de la Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla, y para tal efecto Blanco y negro sólo ha fichado al delantero Javier Correa, mientras Matías Catalán que es uno de los deseos de Jorge Almirón se ve como una contratación prácticamente imposible.

El defensa chileno-argentino que milita en Talleres de Córdoba tiene una tasación en la actualidad que bordea los dos millones de dólares, y aun cuando en Blanco y Negro buscan alternativas, en esta Jornada el entrenador de los Albos fue bastante claro respecto de sus deseos: “¿El presidente dijo un central zurdo? Bueno, está bien. No hablamos nunca de esa posición, no hay un nombre en específico. Siempre es importante por el perfil, pero yo le dije al presidente que a mí me gusta Catalán. Ese es el jugador que me gusta para reforzar la defensa".

El día que Catalán estaba listo en Colo Colo y Blanco y Negro no lo contrató

El defensor es pretendido por Colo Colo desde hace tiempo, y ya a fines del 2022 se reconocieron gestiones, que avanzaron, y el 5 de enero del 2023 hasta el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, sentenció en una entrevista con Mundo D que se resignaba a su salida y pronto llegada a los Albos: “¡Está muy difícil porque el representante le ofrece tres veces más para ir a Colo Colo! ¡Este es el fútbol argentino!”.

Por ese entonces el valor de Catalán dado a conocer era de 300 mil dólares, casi siete veces menos de los dos millones que hoy cuesta, e incluso el propio jugador en entrevista a radio ADN en abril del 2023 reconoció que él deseaba llegar, hasta conversó con Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo en ese entonces, y que mantenía el anhelo de fichar en el Cacique: “Hablamos, mucho con el ‘profe’, ya no era un tema mío, era un tema de clubes, veremos qué pasa ahora a mitad de año”.

Pese a los deseos del jugador, de quien incluso en su club se aprestaban a su salida, bajo confesión de sus propios directivos, algo pasó con Blanco y Negro, que en ese tiempo era presidido por Alfredo Stöhwing que no fichó a un jugador que deseaba venir, y que hoy les cuesta casi siete veces más y se ve difícil su llegada.