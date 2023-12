Emanuelle Silva obtuvo el Premio al Mejor de los Mejores del CSyD Colo Colo

El Club Social y Deportivo Colo Colo realizó su ceremonia de premiación 2023 para sus diversas ramas deportivas, donde destacó al patinador Emanuelle Silva como el Mejor de los Mejores dentro de los valores del "cacique" a lo largo del año.

Si bien el chileno no pudo ir a la instancia debido a sus entrenamientos, se hizo una entrega simbólica del premio llamado "Carlos Caszely", que quedó en sus manos gracias a su gran trayectoria y las medallas de oro y plata en Santiago 2023.

Emmanuelle Silva recibe el Premio “Carlos Caszely”. El deportista no pudo asistir ya que se está preparando de la mejor manera para la siguiente temporada. Recibe en su nombre Christian Tudela, coordinador de patín carrera ⚪⚫🤟🏽 pic.twitter.com/IZS2S7rapf — @CSDColoColo (@CSDColoColo) December 29, 2023

Silva también se quedó con Premio al mejor del año "Matías Fernández" en su disciplina. También recibieron el galvano Raphaella Aniegbuna en vóleibol, Juan José Peters en básquetbol y Patricio Berríos en futsal.

Por otro lado, el Premio "Gonzalo Fierro" a la promesa colocolina quedó en manos de Vicente Pizarro (fútbol), Catalina Pastén (patín carrera), Emilia Pardo (vóleibol), Vicente Pérez (básquetbol) y Bastián D'Acosta (futsal).

El Premio a la trayectoria "Rocío Soto", fue para la patinadora de velocidad Romina Pérez, el basquetbolista José Ignacio Collao y el jugador de futsal Bastían Farías.

Además, se entregó un recnonocimiento al equipo de básquetbol sub 23 campeón en 2022, al cuadro femenino de vóleibol sub 19 monarca del torneo Liname 2023 y al deportista de patín carrera Fabián Díaz, medalla de plata en el Panamericano específico y quien envió un saludo en video al no poder asistir presencialmente.