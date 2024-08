En Argentina le advierten a River Plate que Colo Colo será un rival difícil de vencer en la Libertadores

Las jornadas han pasado, y luego de la clasificación de River Palte a cuartos de final de la Copa Libertadores, tras eliminar a Talleres de Córodoba, la euforia y el optimismo de hacer historia en esta edición comienzan a ganar las primeras voces de alerta, y advierten que Colo Colo será un rival difícil de vencer.

Los partidos que se jugarán en fecha a definir en septiembre comenzarán la ronda de enfrentamientos en Santiago, y a raíz de las Fiestas Patrias, los albos solicitaron el martes 17 de septiembre para jugar el pleito de ida. Mientras la revancha se realizará la semana siguiente en Buenos Aires.

En Argentina aseguran que Colo Colo le será difícil a River

El periodista Martín Liberman en su cuenta de Tiktok se refirió a este emparejamiento de la Copa Libertadores, y puso una nota de alerta respecto a que el partido con el Cacique no se puede considerar como victoria fija: “River vuelve a ser favorito ahora, pero atención porque Colo Colo está bien. Creció mucho, tiene buenos jugadores, tiene jerarquía. ¿Son mayores? Sí, pero Isla, Vidal son tipos que saben mucho de estos combates históricos, de Libertadores, de Selecciones, de ganar, están vinculados a triunfos”.

El comunicador incrementó la nota de alerta al señalar que no tiene asidero caer en la extrema confianza: “No va a ser fácil para River. Si los hinchas que no conocen a Colo Colo creen que es ‘papita pal loro’ sepan que no. Que hoy Colo Colo es más que Talleres de Córdoba, y que tiene a Almirón que es un viejo lobo de mar“.

Elogios al plantel de Colo Colo y a su entrenador

Si bien las diferencias de valorización de las plantillas de ambos equipos son sustanciales, Liberman emitió elogios para el plantel del Cacique: “Tienen buen arquero que es Cortés, elegido por Gareca. Tiene buenos centrales, tira paredes, tiene a Palacios, tiene un buen equipo realmente, tiene a Correa que jugó en Estudiantes de La Plata y en Racing“.

Las loas no se detuvieron allí y también fueron para el entrenador de Colo Colo: “Almirón llevó a Boca a la final de América, llevó a Lanús a la final de América y los hinchas lo conocen bien porque Almirón fue el que eliminó a River en esa Copa Libertadores con un cachetazo histórico“… Batacazo que los hinchas Albos esperan se vuelva a repetir.