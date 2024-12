En Colo Colo aclararon el estado de las renovaciones de dos importantes jugadores

Este viernes Colo Colo anunció las actividades de cara a lo que serán las celebraciones del Centenario de la institución el próximo 19 de abril de 2025, pero en el Estadio Monumental no existieron anuncios respecto a nuevos jugadores que llegarán al Cacique la próxima temporada.

En los albos siguen trabajando en la conformación del plantel para la próxima temporada y de acuerdo a lo señalado en esta jornada por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se pactó una reunión de directorio para el día lunes 30 de diciembre, cita que podría arrojar importantes novedades respecto a la llegada de primeros refuerzos del club.

“Estamos trabajando en el tema de refuerzos y de forma silenciosa, porque esas son las tratativas que dan buenos frutos y se ha citado un directorio para el día lunes y dónde esperamos darle alguna noticia a los hinchas colocolinos”, declaró el empresario.

“Encontrar el jugador que de la talla de Colo Colo no es fácil y es por eso la demora, pero eso no significa que no estemos trabajando. El lunes podríamos tener confirmaciones”, agregó.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre el conflicto con los jugadores de Colo Colo? 😱➡️https://t.co/rwqgMQIqd9 pic.twitter.com/asYacPeLZz — Al Aire Libre (@alairelibrecl) December 27, 2024

Aníbal Mosa dio a conocer el estado de las negociaciones para renovar a dos jugadores

En la actividad del Centenario consulta obligada para el mandamás de Blanco y Negro fue relacionada con el tema de los refuerzos y las eventuales nuevas salidas del club.

Respecto a Fernando de Paul, quien de acuerdo a versiones de prensa interesa en Newell’s Old Boys, el empresario puertomontino desconoció tratativas por sacar al portero de Macul.

“No hemos tenido ninguna noticia ni hemos recibido alguna propuesta. Fernando es un jugador con contrato vigente con el club”, dijo.

Respecto a las conversaciones para alcanzar las renovaciones de Marcos Bolados y Erick Wiemberg, el máximo accionista de Blanco y Negro dijo que las tratativas están bien encaminadas y esperan alcanzar un pronto acuerdo con ambos futbolistas.

“Están muy avanzados, esperamos tener el lunes tener ambos cerrados”, puntualizó.