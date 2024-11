“Es imposible”... Eduardo Lobos descarta a Bravo y propone candidato para reemplazar a Brayan Cortés

Eduardo Lobos fue dueño del arco de Colo Colo entre los años 2000 y 2003 y fue parte de una época complicada para el Club dónde una mala administración arrastró al Cacique a la quiebra.

Sin embargo, hubo un plantel de jugadores de la casa que se cohesionaron y en el peor momento institucional del Club lograron alzar el histórico título del 2002.

Ahora, siendo parte del Colo Colo de Todos los Tiempos, analiza la actualidad del primer equipo profesional, el que puede quedar sin su principal arquero ante la inminente salida de Brayan Cortés al extranjero.

Eduardo Lobos propone candidato para reemplazar a Brayan Cortés en Colo Colo

En medio de su preparación para ser parte del partido de Leyendas frente a figuras de River Plate, Eduardo Lobos señaló que Brayan Cortés está en un momento ideal para partir y propuso a Ignacio González como posible reemplazo.

“Es difícil, no es un arco fácil el de Colo-Colo. Han venido grandes arqueros y no han rendido (…) desde mí percepción, ojalá el Nacho González pueda tener la posibilidad”, manifestó en diálogo con AS Chile.

Lobos indicó que Ignacio González, formado en Colo Colo, tiene las condiciones de volver al Club y quedarse con el puesto. “Ha hecho tremendas campañas en los otros clubes donde ha estado y ojalá pudiese tener la posibilidad de volver al club que lo formó”, comentó.

Respecto a la posibilidad de que Claudio Bravo salga del retiro para fichar en Colo Colo, Lobos ve muy difícil esa posibilidad.

“Yo creo que lo de Claudio es imposible. Lo vimos para la cena de Colo-Colo de Todos los Tiempos y está bien, está tranquilo. Creo que está en otra cosa distinta a lo que es el fútbol”, declaró.