Esteban Paredes sobre su récord de goles: No me lo imaginé nunca, sentí muchas emociones

Luego de igualar ante Palestino el récord de máximo goleador en la historia del fútbol chileno, el delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, se mostró muy contento por alcanzar a Francisco "Chamaco" Valdés en la cima de los artilleros del balompié nacional.

Pese al empate 2-2 ante Palestino en la Fecha 19 del torneo, el atacante de los albos comentó el hecho: "Tuve emociones encontradas porque queríamos el triunfo. La verdad es que el árbitro fue un desastre porque la expulsión del "Pájaro" (Valdés) estuvo demás", dijo.

Respecto a su récord, el experimentado delantero declaró que: "Esto es dedicado a mis hijos, a mi señora y hermanos. Ellos sufren junto conmigo y tienen alegrías cuando pasan estas cosas".

"No me imaginé nunca poder llegar a igualar a 'Chamaco', sentí muchas emociones. He tenido muchas alegrías y tristezas", subrayó.

Por último, Paredes apuntó que: "Esto marca un antes y un después. Me quedo con el recuerdo de que la gente es muy buena conmigo. Este gol es para ellos".