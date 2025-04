Exfigura de Colo Colo criticó a Salomón Rodríguez: “No sé por qué lo llevaron”

Salomón Rodríguez es uno de los nombres más cuestionados en el actual plantel de Colo Colo: El uruguayo llegó como refuerzo estrella y como uno de los jugadores más caros de la historia del club, con un valor cercano a los 2 millones de dólares (2.000 millones de pesos aproximadamente), pero no ha respondido a las expectativas.

De hecho, ha tenido muchas oportunidades en la escuadra de Jorge Almirón, pero solo ha marcado dos goles en la Copa Chile, lo que por el momento es muy poco en los 10 partidos en los que ha actuado.

Duras críticas a Salomón Rodríguez por su nivel en Colo Colo

Uno que habló sobre el nivel de Salomón es Lucas Wlchez, exfigura de Colo Colo, que defendió al club entre 2010 y 2012, siendo importante pese a que no ganó títulos.

"No sé como Colo Colo contrata, qué mira, si ofrecen, si tiene un área de scout que sigue o que mira jugadores. No sé, la verdad que no sé cómo cayó o por qué lo llevaron", señaló en Redgol.

Además, añadió: "No lo quiero matar a Salomón, pero el pibe no tiene la culpa de que haya caído en un club tan grande. No sé si lo llevaron como nueve, como goleador, o lo llevaron como segunda punta".

En la misma línea, comentó: "La realidad es que él no es un nueve goleador porque no hizo muchos goles, salvo en Uruguay, pero en Godoy Cruz le costó. Es buen jugador, pero no es un tipo que te va a salvar un partido".

"La verdad que a mí me sorprendió cuando lo llevaron. Si es como segunda punta puede andar si juega con Correa, porque es un pibe que corre, que es luchador", cerró.