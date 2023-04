Falcón y lesión de Matías De los Santos: Es algo sensible porque es un gran aporte

El uruguayo Maximiliano Falcón lamentó la reciente noticia de la baja de su compañero de equipo Matías de los Santos, quien debió ser operado de urgencia ante una complicación física, apuntando que será una ausencia "sensible" para Colo Colo por el aporte que realiza en la defensa.

En atención a los medios este lunes, el zaguero señaló que: "No sabía que Matías (De los Santos) estaba en la clínica y me enteré esta mañana. Es una baja sensible porque es un jugador con el que estábamos contando últimamente y es un gran aporte para el equipo".

"Hay que apoyarlo en este momento complicado y seguir tirando para adelante. Al que le toque reemplazarlo habrá que darle la confianza que merece", añadió.

Así mismo, destacó el presente de Daniel Gutiérrez y su irrupción en la titularidad de los albos. "Le ha tocado jugar y ha demostrado buenas cosas. Hay que seguir trabajando en conjunto porque siempre hay algo para corregir. En el partido con Católica salió solamente por precaución y está para seguir jugando".

Por otro lado, Falcón se refirió al duelo ante Monagas de este miércoles en Copa Libertadores, mencionando que: "El fútbol ha cambiado y debemos mirar con respeto al rival para evitar sorpresas. Hay que jugar al 100 por ciento porque estas competencias son con cero margen de error".

"Estando en Colo Colo requiere dar lo mejor por la presión no solo de la gente que nos va a ver, sino que el competir y estar a la altura en todas las competencias", remarcó.